一本期刊激活原始创新“一池春水” 创新温州厚植基础研究坚实底座

温州日报 2026-10-21 08:39:33

学术期刊是基础研究成果交流传播的核心载体，更是原始创新的重要源头。温州，借助峰会契机，锚定中国科协提出的打造一批具有国际影响力的科技期刊、托举一批青年科技人才等“四个一批”工作部署，以打造国际一流科技期刊矩阵为突破口，主动融入全球创新网络，汇聚全球青年科研人才，做强在温高校学科专业，壮大基础研究人才队伍，夯实校地产学研合作平台，打通从基础研究到产业落地的创新链条，书写教育、科技、人才一体化发展的温州样本。

温州网讯 一本期刊搭建高端学术交流平台，托举青年科学家展示最新科研成果；一本期刊链接全球科学家智慧，携手激活原始创新“一池春水”。

学术期刊是基础研究成果交流传播的核心载体，更是原始创新的重要源头。温州，借助峰会契机，锚定中国科协提出的打造一批具有国际影响力的科技期刊、托举一批青年科技人才等“四个一批”工作部署，以打造国际一流科技期刊矩阵为突破口，主动融入全球创新网络，汇聚全球青年科研人才，做强在温高校学科专业，壮大基础研究人才队伍，夯实校地产学研合作平台，打通从基础研究到产业落地的创新链条，书写教育、科技、人才一体化发展的温州样本。

以刊聚智

打造引育英才“金名片”

2021年青科会碳能源国际学术研讨会上，温州大学联合Wiley出版集团创办的英文期刊《碳能源》国内首刊发布，《碳中和研究》签约启动创刊；编辑部频频参与举办青科会论坛活动，接连推出“青科会专刊”……借峰会平台，《碳中和研究》与青科会构建起紧密的学术支撑与互动合作关系，成为峰会在碳中和与新能源领域的重要学术支点。

一本高水平期刊既是学术交流窗口，更是招揽全球青年英才的“引才名片”。

《碳中和研究》期刊编委会汇聚来自11个国家和地区的28位国际知名专家，其中19位编委入选2025年度全球“高被引科学家”。依托峰会平台与期刊国际编委网络，《碳中和研究》面向全球征集原创成果，邀请全球顶尖专家参与青科会系列论坛，同时精准招揽顶尖青年科研力量，不断夯实基础研究人才队伍根基。期刊主编侴术雷正是通过首届青科会结缘温州，2021年携钠离子电池科研团队从澳大利亚全职入职温州大学，担任温大碳中和技术创新研究院院长。

“通过期刊上的高水平论文，挖掘引进高层次人才，推动温州新能源产业发展。”侴术雷介绍说，借助峰会窗口效应，通过办刊办会，不断对外展示最新科研成果，不仅服务学术研究，还持续打响“来温州、创未来”品牌，吸引海内外人才来温创新创业，引进一批青年科学家加盟温大，持续壮大青年科研人才梯队：袁一斐教授任国家重点研发计划-青年首席；吴星樵、张杭、苏宇、董欢欢等多名博士深耕钠离子电池研发，独立承担国家自然科学基金青年项目……

办好一本期刊、挖掘一批人才、赋能一个产业，串联起期刊出版、人才引育、学科建设、成果转化全链条。

侴术雷组建超100人团队，推动期刊“破圈”与青年科研人才个人成长、峰会发展与科技成果落地转化同频共振。

过去5年来，侴术雷团队全力推进钠离子电池成果产业化之路。目前已建成千吨级普鲁士钠电正极材料产线，客户涵盖天合储能、国轩高科等多家头部电池企业。今年9月，核心团队孵化企业温州钠术新能源科技有限公司入库2026年度国家科技型中小企业、成为首批钠离子电池针刺测试通过单位。

刊会联动

厚植基础研究根基

“持续打造碳科学领域一流期刊矩阵，与峰会形成‘科研成果发表—学术影响力提升—产业转化落地’的良性循环。”温大化材学院有关负责人介绍，《碳能源》《碳中和研究》《碳创新》三本期刊的发展留下了深刻青科会印记，构建起碳科学领域完整国际传播链条。目前《碳能源》《碳中和研究》双双入选2025年度世界一流科技期刊目录，并全部跻身中国科技期刊卓越行动计划。

统计显示，三本期刊共刊发1200多篇学术论文，其中《碳能源》已发表论文860篇，稿源覆盖全球49个国家和地区，海外稿源占比约45.6%。26位中外院士在该期刊发表38篇文章，形成多元国际作者群体，国际化办刊格局初步显现。

在期刊运营中，温州坚持“办刊引才、以才强刊”双向联动，格外重视扶持青年科研力量，与青科会托举青年科技人才的目标同向而行。期刊编委团队深度参与峰会学术组织与成果评审，帮助青年学者对接顶尖专家，推荐一批青年科学家全职来温工作。新加坡国立大学教授林志群作为《碳能源》顾问编委，推荐潘霜、陈亦皇两位博士入职温州大学。陈亦皇表示，通过期刊更加了解温大学科建设和科研实力，通过峰会深入了解温州这座民营经济之都的魅力。

期刊矩阵引才聚智，有力推动温州大学化学、材料学科专业建设，厚植基础研究根基。温大纳米科学与技术学科跻身2026软科世界一流学科前75位，材料科学学科ESI稳居全球前1%，14位教师入选全球前2%顶尖科学家榜单。同时该校在新材料、新能源、激光与光电、人工智能等领域布局共建10余个地方产业研究院，打通人才引育、科研攻关、成果转化全链条，石墨烯改性润滑油等一批新产品落地开花。

峰会、期刊、高校、平台多方深度协同发力，持续赋能地方经济高质量发展。

温州市持续强化基础研究投入，基础研究经费连续两年位居全省第三，国家自然科学基金项目立项数、经费实现三年连增，青年科研人才成为基础研究主力军。温州依托期刊汇聚的海内外专家资源，梳理产业技术需求清单，精准对接动力电池、海上风电等新兴产业，推动基础研究成果在本地落地转化，助力打造新能源产业高地、新材料产业集群。

采访手记

峰会搭台，期刊唱戏。

世界青年科学家峰会搭建起开放包容的国际学术舞台，温州借机加快打造一流科技期刊，激活原始创新源头活水，做强高校学科建设，夯实科技创新和产业创新深度融合平台，深化教育、科技、人才一体化改革，推动基础研究、人才培育与产业发展深度耦合，生动诠释温州“以会为媒、以刊聚智、以才兴业”的创新路径。

2026年青科会持续加码期刊生态建设，扩容期刊合作网络。英文科技期刊《AI Horizons》将正式创刊，“青科会合作期刊伙伴计划”落地温州，集结7家全球知名出版机构、56种中外优质期刊，覆盖人工智能、新材料、量子信息等六大前沿领域，为全球青年科研人员打造开放多元的成果发布平台。温州将借此不断做强科技期刊集群，引聚青年科研人员勇闯科研“无人区”，打通从前沿探索到产业落地的创新链条，把学术资源转化为创新动能、把人才优势转化为产业优势，为建设创新温州、因地制宜发展新质生产力注入新动力。

来 源：温州日报

原标题： 一本期刊激活原始创新“一池春水” 创新温州厚植基础研究坚实底座

记者 周大正

本文转自：温州新闻网 66wz.com