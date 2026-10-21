温州日报 2026-10-21 09:21:59

10月19日，温医大附二院儿童呼吸内科门诊里，一名7岁女孩复查时肺功能指标已完全正常，双肺呼吸音对称，也听不到哮鸣音。谁能想到，不久前反复喘息还折磨得她喘不过气，而藏在气道里“作怪”的，竟是一片小小的食品塑料薄膜。

温州网讯 10月19日，温医大附二院儿童呼吸内科门诊里，一名7岁女孩复查时肺功能指标已完全正常，双肺呼吸音对称，也听不到哮鸣音。谁能想到，不久前反复喘息还折磨得她喘不过气，而藏在气道里“作怪”的，竟是一片小小的食品塑料薄膜。

温医大附二院供图

这名女孩长期反复喘息，之前一直被当作支气管哮喘治疗，可近一年来，喘息发作越来越频繁，吃药、雾化都不见明显好转。本月初，她因持续喘息一周多，被家长带到温医大附二院儿童呼吸内科就诊。余刚副主任医师仔细评估后觉得，单纯哮喘解释不了孩子的病情，于是安排她住院，进一步寻找喘息背后的真正原因。

胸部CT检查很快发现了异常：女孩左主支气管里有一处隆起，左肺还出现了阻塞性气肿，说明气道很可能被东西堵住了。支气管镜下，医生更清楚地看到左主支气管中段有一处“新生物”。家长一听，心里一下子慌了：“会不会是肿瘤？”

由于病灶基底宽、血供丰富，直接取活检容易出血，风险不小。CTA检查也提示肿瘤、肉芽组织、结核等可能均不能排除。医院迅速组织介入科、放射科、胸外科、麻醉科等多学科会诊，最终制定了先栓塞止血、再做支气管镜介入、同时备好外科手术的方案。

手术中，介入科主任姚红响先完成支气管动脉栓塞，将出血风险降到最低。随后，医生再次通过支气管镜，一点点清理包裹在病灶周围的增生组织，终于取出一块约1厘米×1厘米的食品塑料薄膜。据家长回想，孩子很可能是吃零食时不小心把它吸进了气管。排除肿瘤后，一家人悬着的心总算放下。

原来，这片塑料薄膜长期留在气道里，不断刺激黏膜，诱使肉芽组织一层层把它包裹起来，看上去就像长了“新生物”，也因此让病情一度被误认为哮喘。术后女孩恢复顺利，家属还送来锦旗表示感谢。目前孩子已摆脱反复喘息困扰，后续只需定期复查支气管镜。

余刚医生提醒，儿童是支气管异物高发人群，学龄期儿童也可能发生误吸。塑料片、坚果碎、笔帽等小东西进入气道后，不一定都会出现明显呛咳，有时只表现为反复咳喘、同一部位反复感染，容易被当成哮喘或肺炎。家长要尽量避免让孩子边吃边玩、口含杂物；如果孩子咳喘久治不愈，家长最好带孩子到儿童呼吸专科进一步排查，别错过最佳治疗时机。

来 源：温州日报

原标题： 七岁女童反复喘息久治不愈，竟是一片塑料薄膜藏在气道里

记者 张琳

本文转自：温州新闻网 66wz.com