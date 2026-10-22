船进港锚抛牢 洞头496艘渔船全部落实避风管控
海风扑面而来，21日下午，位于洞头区的东沙渔港内，一艘艘出海作业的渔船已经归港整齐停靠，船老大金上轮正和船员一起，把船尾的缆绳又紧了一遍。“台风可不能大意，我们20日下午3点半左右就回到港里了。”金上轮告诉记者，收到回港避风的指令后，自己和其他船老大们一样，第一时间停止捕捞返航进港。
渔船进港只是第一步，缆绳加固、锚具抛设、船上电路检查，每一项都关系到船只的抗风浪能力。抢抓风浪来临前的窗口期，另一名船老大曾国建正忙着检查缆绳。“关键是锚要抛牢，船尾两根缆绳要绑扎稳固，船与船之间的缆绳也必须系紧。锚一松船就晃，船一晃，旁边的船也跟着遭殃。”曾国建一边忙一边说道。除了缆绳，他还要把桅杆的线路从头到尾过一遍，把能固定的物件全部加固到位。
港内渔船忙着加固，岸上的“守港人”同样没有停歇。洞头区农业农村局落实24小时专人值班值守，值班室的屏幕上，“浙渔安”智控平台正实时追踪每一艘渔船的动态位置。应急抢险队伍、防汛物资提前就位，一旦发生走锚、断缆等险情，能够快速处置。
“全区在册496艘渔船，截至今天上午，有460艘在区内东沙渔港、鹿西渔港、灵昆渔港、三盘港等码头岙口避风，有35艘在区外避风，还有1艘在安全水域定点锚泊。”洞头区农业农村局渔船安全管理中心工作人员王炫冉介绍，实现渔船避风管控全覆盖、无遗漏。
21日上午8时起，温州将水上防台应急响应由Ⅳ级提升为Ⅲ级。受台风“蔷琵”影响，自10月21日18时起，洞头仙叠岩（大沙岙）、半屏山等所有涉海景区景点临时关闭。当天上午9时起，洞头岛际交通各航线已全线停航，营运船舶均已安排进船厂避风。
来 源：潮新闻客户端
记者 汪子芳 通讯员 沈灿辉 陈炯 苏友凡
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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