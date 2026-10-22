温州日报 2026-10-22 10:06:31

近日，浙江省古树名木保护科普宣传周正式启动，现场发布第二批“跟着古树游浙江”精品旅游线路共11条，我市永嘉县“楠溪映宋韵”线路成功入选。

温州网讯 近日，浙江省古树名木保护科普宣传周正式启动，现场发布第二批“跟着古树游浙江”精品旅游线路共11条，我市永嘉县“楠溪映宋韵”线路成功入选。至此，我市已有两条古树名木主题线路跻身省级精品旅游线路，另一条为去年入选的乐清市“故土续文脉”线路。

永嘉县“楠溪映宋韵”线路串联岩头镇苍坡古村、丽水古街和西岸村琵琶井。从线路起点到杭温高铁楠溪江站约15分钟车程，全程约8公里，徒步游览时长约3小时。

这条线路位于永嘉县楠溪江中段，古树、古建筑、古村落相融共生，留存着原汁原味的乡村生活图景与古朴风貌，可赏景、可品美食、可体验民俗，呈现出“树在村中、村在画里”的沉浸式古韵之旅。起点苍坡古村是浙江省首批历史文化名村，“文房四宝”格局和南宋村落规划原貌保存完好，树龄840年的双柏如巨笔直指笔架山，树下村民晒酱肉、唱乱弹，令人恍若置身桃源，不知今夕何夕。沿丽水古街300米古长廊，4株树龄500余年的苦槠树影婆娑，明清店铺间，麦饼香与瓯剧声交织，烟火与年轮同框。西岸村琵琶井旁，树龄620年的苦槠高大葱郁，为线路画上“楠溪映树”的优美句号。

乐清市“故土续文脉”线路则以梅溪村状元坊、梅溪草堂、王十朋纪念馆、龙王庙为节点，总长约2.8公里。

来 源：温州日报

原标题： 永嘉“楠溪映宋韵”入选省级古树名木旅游精品线路

记者 林迎颖 通讯员 郑静 陈炎

本文转自：温州新闻网 66wz.com