超强台风“蔷琵”逼近 温州沿海严阵以待

温州都市报 2026-10-22 08:30:00

秋台风“蔷琵”来势汹汹，叠加冷空气南下，浙江沿海正迎来一场持续性大风与强降雨的考验。记者从气象部门了解到，台风后期路径虽仍有变数，但无论怎么走，东海海域及浙江沿海的大风影响都已板上钉钉。

温州网讯 秋台风“蔷琵”来势汹汹，叠加冷空气南下，浙江沿海正迎来一场持续性大风与强降雨的考验。记者从气象部门了解到，台风后期路径虽仍有变数，但无论怎么走，东海海域及浙江沿海的大风影响都已板上钉钉。

超强台风维持，路径悬念待解

今年第30号台风“蔷琵”自生成后一路蓄力，强度一度维持在超强台风级别超过60小时。截至10月21日14时，其中心位于我市东南方向约1346公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大风力达17级以上（68米/秒），中心气压905百帕。移动速度方面有所减弱，昨天14时其移动速度从原来的20~25公里，减慢到15~20公里，继续向西偏北方向移动，逐渐向台湾以东洋面靠近。

而它接下来的走向，是大家关注的重点。目前仍存在两种可能：一是在10月24日前后紧擦或登陆台湾东北部沿海，随后贴着浙江沿海北上；二是在台湾东北部洋面直接转向，沿浙江近海海面北上。省气象台表示，台风后期路径和影响预计在10月22日趋于明朗。

大风持续吹袭，温州降温明显

不管“蔷琵”最终拐不拐弯，风是躲不掉的。受台风与冷空气共同影响，10月21日至25日东海海域持续有9至11级以上大风，其中10月22日至24日东海中南部部分海域风力可达12至14级，台风中心经过的附近海域阵风14至16级。浙江沿海海面同期有9至10级阵风，10月22日至24日部分可达11至12级。

对温州而言，今天天气以多云到阴为主，气温较前几日明显回落，市区在19℃至25℃之间，东北风劲吹，体感偏凉。冷空气的到访压制了气温，让秋意浓了几分。真正的降雨集中期在10月23日至25日，浙江东部地区部分有大雨暴雨，局地大暴雨，温州也在影响范围之内。气象部门提醒，秋台风叠加冷空气，降雨效率往往更高，需警惕短时强降水可能引发的城乡积涝和地质灾害。

海上全面布防，涉海活动暂停

面对来势汹汹的“蔷琵”，浙江的海上防线已经动了起来。浙江海事局于10月21日8时启动Ⅲ级防台应急响应。截至当天，省内已有36条客运航线因大风停航，223个水上施工项目全部停工，海事部门累计发布预警信息6.1万条，点验船舶2.3万艘次。

气象部门再次提醒，目前“蔷琵”路径仍有较大不确定性，但两种预报路径都将给东海海域和浙江沿海带来持续性大风，海上过往船舶务必及时回港避风，滨海旅游和涉海活动需提前调整计划。市民请关注最新台风动态，10月22日起出门记得添件外套，随身带伞。

秋台风为何多是“狠角色”？

“蔷琵”来者不善，并非偶然。在气象学上，9月至11月生成的台风被称为秋台风。与盛夏时节的夏台风相比，秋台风虽然数量不相上下，但“狠角色”的比例明显更高。

秋台风之所以更凶悍，首要原因是“能量补给”更充足。入秋后，太阳直射点南移，西北太平洋海温仍维持在较高水平，为台风发展提供了充沛的能量。更关键的是，秋台风常常“呼朋唤友”，冷空气此时开始活跃南下，两者一旦相遇，便容易激发出极端强降雨。冷空气抬升暖湿气流，使得降雨效率远超台风单打独斗之时。此外，秋台风的路径也更为诡异。在中央气象台编制的《我国台风之最》中，“路径最复杂台风”前三席里，秋台风就占了两席，行踪之难测可见一斑。

对于温州而言，秋台风的记忆并不遥远，且多带伤痛。2013年第23号台风“菲特”是典型例证：它登陆福建福鼎，却给温州带来重大影响，10月7日我省面雨量创历史纪录，苍南测到76.1米/秒的瞬时大风；我省有记录以来最晚登陆的台风，也正是秋台风——2007年第16号台风“罗莎”，于10月7日在苍南县霞关镇附近登陆，全省718.7万人受灾。这些前车之鉴提醒，面对“蔷琵”，即便它最终不登陆，其与冷空气联手制造的持续大风和强降雨，也容不得半点松懈。

来 源：温州都市报

原标题： 超强台风“蔷琵”逼近，浙江拉响海上防台警报

东海风力持续升级，温州沿海严阵以待

记者 蔡挺

本文转自：温州新闻网 66wz.com