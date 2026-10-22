潮新闻客户端 2026-10-22 08:57:22

如何以更优制度型开放举措助力企业更好出海？今年，温州成功获批全国跨境贸易便利化专项行动试点城市，并以此为契机，把企业出海的现实困难转化为改革举措，在国家部署的政策措施基础上，创新探索18项具有温州特色的自选动作，形成“温版55条”支持性举措。今年前三季度，经温州口岸进出口货值同比增长17.3%，经温州口岸进出口企业数同比增长174.5%，其中货物在温州口岸进出口的异地企业数同比增长219.9%。

当前，温州正加快推进金丽温开放大通道建设。如何以更优制度型开放举措助力企业更好出海？今年，温州成功获批全国跨境贸易便利化专项行动试点城市，并以此为契机，把企业出海的现实困难转化为改革举措，在国家部署的政策措施基础上，创新探索18项具有温州特色的自选动作，形成“温版55条”支持性举措。今年前三季度，经温州口岸进出口货值同比增长17.3%，经温州口岸进出口企业数同比增长174.5%，其中货物在温州口岸进出口的异地企业数同比增长219.9%。

受访者供图

织密通道，让出海之路四通八达。得益于温州落地的多式联运“一单制”，企业只需向启运地海关一次性提交申请单，即可一站式办结报关、查验手续，实现一次申报、一箱到底，物流综合成本降低约15%，当前已打通与宁波、金华等地的多式联运物流通道。温州还先后落地“TIR+保税”“TIR+跨境电商”等业务，开通中俄“TIR+9610”国际卡航邮路专线。以温州汤美贸易的货物为例，以往要转运到外地再出境，周期漫长，如果赶上口岸旺季拥堵，订单时效更难保障；现在本地申报发车后直达目的地，运输时长缩短了五六天。

打通壁垒，让进出两端畅行无阻。温州设立出口农食产品“绿色通道”，推广“提前申报+预约查检”“随报随检、快速验放”等便利举措，高效衔接货物通关流程，实现浙江西瓜种子首次对非出口、本地冷冻糯米山药首次出口、紫菜首供香港。让海外农特产品更“鲜”上桌同样重要，温州龙湾国际机场开通“曼谷—海口—温州—深圳”货运航线，泰国金枕榴莲产地预冷后在海口通关，再通过全货机空运至温州，较传统运输时长缩短70%以上，最快一天就能实现从原产地到温州的供应。

受访者供图

做优服务，让优势产品出海更便捷。这几天，乐清湾港区保税物流中心（B型）内外停放着3200多辆新车，几天后它们将搭乘滚装船发往中东。不久前，山海远航实业集团浙江有限公司购置了首艘“温州籍”滚装船，计划全年发出8至10个航次，单航次约出口3000辆车。为此，港区协调了紧邻码头、可停放5000辆商品车的大型堆场，提供7×24小时集车服务，物流车随到随卸，并专门建设全长约900米的内部道路，大幅缩短转运时间、降低剐蹭风险。“这里的服务贴心，让我们决定把母港定在乐清湾港区。”企业负责人说。

受访者供图

当前，温州正对全市外贸企业货源底数开展排摸，通过全覆盖走访、精准化攻坚、闭环式服务，为具备“陆改水”条件的企业量身定制物流优化方案。与此同时，持续加密国际集装箱班轮航线和温甬内支线，落地公共订舱平台、“四港”联动智慧物流平台，助力企业就近、便利出海。

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原标题： 助力企业高效出海 温州以跨境贸易便利化试点激活开放新动能

记者 周琳子

本文转自：温州新闻网 66wz.com