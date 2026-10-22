温州日报 2026-10-22 10:06:32

2026世界青年科学家峰会召开在即，温州精细打磨城市面貌，以绿化、美化、序化、亮化、文化、智慧化、低碳化、国际化“八化”建设为标尺，点、线、面同步推进环境综合整治提升，打造干净整洁、精致靓丽的城市环境，迎接海内外青年科学家与八方来宾。

环卫工人对城市道路进行细致化保洁。市综合行政执法局供图

温州网讯 2026世界青年科学家峰会召开在即，温州精细打磨城市面貌，以绿化、美化、序化、亮化、文化、智慧化、低碳化、国际化“八化”建设为标尺，点、线、面同步推进环境综合整治提升，打造干净整洁、精致靓丽的城市环境，迎接海内外青年科学家与八方来宾。

早在今年9月下旬，一场全覆盖、地毯式环境排查整治便已全面铺开。作为环境保障组牵头单位，市综合行政执法局深入核心区域巡回排查，为环境保障工作绘好清晰“施工图”；市住建局紧盯市区主次干道、会场、交通枢纽周边在建工地，严查围挡不规范、渣土遗撒等问题，开展文明施工专项巡查；市交通运输局联动高速经营单位、属地镇街，精细做好公路边坡养护、路容路貌提升等工作；城发集团聚焦园博园周边，推进绿化补植、景观节点提质增美等工作；温州机场、温州南站、温州北站加大站区保洁、标识规范力度，擦亮城市对外第一窗口。

“科技赋能，让城市环境治理更加精准高效。”市综合行政执法局相关负责人介绍，在本次世界青年科学家峰会环境保障工作中，数字城管平台充分释放智慧治理效能。通过车载智能巡检不间断巡街、无人机航拍高空俯瞰，补齐地面巡查视线盲区，实现地面与空中立体发现问题。

目前，全市累计排查整治市容秩序、市政设施破损、园林绿化缺损等各类城市管理问题1334件。与此同时，属地执法部门对嘉宾驻地、考察点位周边加密路面巡防频次，严格落实“发现—交办—处置—反馈”闭环管理模式，小到一块破损地砖、一处乱贴广告，大到占道经营、绿化缺株，各类城市细节短板被逐一补齐，城市环境面貌持续焕新。

眼下，2026世界青年科学家峰会的环境保障已进入查漏补缺关键阶段。各部门正联合开展整治成效专项“回头看”，对容易反弹的市容乱象建立跟踪台账，防止问题回潮。另据了解，2026世界青年科学家峰会召开期间，市综合行政执法局还将启动“定人、定岗、定责、定时”四定勤务保障机制，深化“人巡+机巡”立体巡查模式，护航2026世界青年科学家峰会圆满举办。

来 源：温州日报

原标题： 排查整治各类城市管理问题1334件 精雕市容为世界青年科学家峰会添彩

记者 夏婕妤 通讯员 温综宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com