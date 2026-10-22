排查整治各类城市管理问题1334件 精雕市容为世界青年科学家峰会添彩
环卫工人对城市道路进行细致化保洁。市综合行政执法局供图
温州网讯 2026世界青年科学家峰会召开在即，温州精细打磨城市面貌，以绿化、美化、序化、亮化、文化、智慧化、低碳化、国际化“八化”建设为标尺，点、线、面同步推进环境综合整治提升，打造干净整洁、精致靓丽的城市环境，迎接海内外青年科学家与八方来宾。
早在今年9月下旬，一场全覆盖、地毯式环境排查整治便已全面铺开。作为环境保障组牵头单位，市综合行政执法局深入核心区域巡回排查，为环境保障工作绘好清晰“施工图”；市住建局紧盯市区主次干道、会场、交通枢纽周边在建工地，严查围挡不规范、渣土遗撒等问题，开展文明施工专项巡查；市交通运输局联动高速经营单位、属地镇街，精细做好公路边坡养护、路容路貌提升等工作；城发集团聚焦园博园周边，推进绿化补植、景观节点提质增美等工作；温州机场、温州南站、温州北站加大站区保洁、标识规范力度，擦亮城市对外第一窗口。
“科技赋能，让城市环境治理更加精准高效。”市综合行政执法局相关负责人介绍，在本次世界青年科学家峰会环境保障工作中，数字城管平台充分释放智慧治理效能。通过车载智能巡检不间断巡街、无人机航拍高空俯瞰，补齐地面巡查视线盲区，实现地面与空中立体发现问题。
目前，全市累计排查整治市容秩序、市政设施破损、园林绿化缺损等各类城市管理问题1334件。与此同时，属地执法部门对嘉宾驻地、考察点位周边加密路面巡防频次，严格落实“发现—交办—处置—反馈”闭环管理模式，小到一块破损地砖、一处乱贴广告，大到占道经营、绿化缺株，各类城市细节短板被逐一补齐，城市环境面貌持续焕新。
眼下，2026世界青年科学家峰会的环境保障已进入查漏补缺关键阶段。各部门正联合开展整治成效专项“回头看”，对容易反弹的市容乱象建立跟踪台账，防止问题回潮。另据了解，2026世界青年科学家峰会召开期间，市综合行政执法局还将启动“定人、定岗、定责、定时”四定勤务保障机制，深化“人巡+机巡”立体巡查模式，护航2026世界青年科学家峰会圆满举办。
来 源：温州日报
记者 夏婕妤 通讯员 温综宣
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
防御台风“蔷琵”，温州市防指办发布最新工作提示社会10-21
-
南麂岛367人安全疏散 客运航线21日起全线停航社会10-21
-
一本期刊激活原始创新“一池春水” 创新温州厚植基础研究坚实底座温州10-21
-
温州机场2026冬春航季焕新！温州出发，又有新地方可以飞社会10-21
-
永嘉“楠溪映宋韵”入选省级古树名木旅游精品线路社会10-21
-
小镇“柚”惑 一颗果子撑起亿元产业社会10-21
-
鹿城24所学校体育场馆开放近两个月 已有2500余人次进场锻炼社会10-21
-
温州高校首位！浙工贸3家博士创新站入选省级名单社会10-21
-
七岁女童反复喘息久治不愈 竟是一片塑料薄膜藏在气道里社会10-21
-
浙南首例！戴上“镇痛手表”可以缓解带状疱疹后神经痛社会10-21