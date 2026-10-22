温州出境入境中介备案开启 关注时间节点，别扎堆

温州日报 2026-10-22 10:06:32

9月14日，国家移民管理局和国家市场监督管理总局联合发布公告，发布《从事出境入境中介服务的机构和人员备案管理办法》（以下简称《办法》），自今年9月15日起施行。

温州网讯 温州所有出境入境中介服务机构和从业人员记得要按时完成备案！

9月14日，国家移民管理局和国家市场监督管理总局联合发布公告，发布《从事出境入境中介服务的机构和人员备案管理办法》（以下简称《办法》），自今年9月15日起施行。9月21日，鹿城公安出入境管理大队成功受理全市首个出境入境中介服务机构备案业务。在民警的引导下，温州一教育咨询公司顺利完成全部备案流程，领取了机构备案凭证，成为新规实施后全市首家合规备案的出境入境中介机构。

出境入境中介服务机构和从业人员需要准备哪些材料？多久能办下来？这份备案办事指南请查收：

哪些主体需要备案？

温州市内从事出境入境中介服务的机构和人员。从事出境入境中介服务是指：接受出境入境人员委托，为旅游、商务、学习、工作、定居等活动提供出境入境政策咨询、证件代办、手续办理等中介服务，并按照约定收取相关费用的活动。

新设立机构：成立之日起15日内办理备案手续；存量老机构（办法施行前已开展业务）：办法施行（2026年9月15日）起90日内完成备案手续（截止日期：2026年12月14日）；新增开展业务：机构新增出境入境中介业务，从业务开展当天起15日内办理备案手续。

备案需要准备哪些材料？

（一）机构备案信息表以及营业执照、律师事务所执业许可证等主体资格证明；（二）人员备案信息表以及备案人员的身份证明、劳动关系证明；（三）法定代表人或者负责人、直接为出境入境人员提供中介服务的工作人员的无相关犯罪记录声明；（四）从事中介服务活动的主要经营场所所有权证明或者租赁合同；（五）人员管理、教育培训、资料保存、数据安全、合规管理等相关管理制度的具体说明或者自评报告；（六）从事出境入境中介服务的机构与境外有关服务机构签署的合作协议文本或者有效合作意向书，以及建立合作关系的情况说明。

●备案办理流程

（一）提交申请：由机构法定代表人（负责人），或是单位书面委派的内部员工，携带全套纸质材料，到注册地县级以上公安出入境窗口提交备案。（二）审核时限：材料齐全、符合要求的，受理后5个工作日内，可以拿到备案凭证。（三）材料补正：材料不全、不符合规范的，务必在收到告知后15日内完成补正。无故逾期不补，视为放弃本次备案申请。

●信息有变，记得办理变更备案

已经完成备案的机构，如果下面这些信息发生变动：机构名称、主要经营场所、备案人员、业务范围、与境外机构合作情况或者机构联系人和电话号码、互联网邮箱地址、网站或者其他媒体账号等。15日内，向原备案的出入境部门提交变更备案表以及相关证明材料，办理变更手续。

●不再经营，及时注销备案

已备案机构出现以下情况，要主动向原备案窗口申请注销备案，交回备案凭证：机构不再从事出境入境中介业务，主动申请注销；机构解散、破产或其他法定原因终止经营的；营业执照被吊销、相关业务许可证被主管部门吊销的。

去哪里办？

温州市各县（市、区）公安出入境线下窗口，扫码可见全市各窗口详细地址表格，可就近前往办理。（见下方二维码）

温州公安出入境提醒，我市从事出境入境中介服务的机构和人员需关注备案时间节点，不要拖到12月下旬扎堆办理，预留充足时间准备材料，错峰申报更省心。从事出境入境中介服务的机构和人员违反备案管理、经营义务的，公安机关出入境管理机构依照国务院关于出境入境管理的规定第十二条、第十三条规定给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

来 源：温州日报

原标题： 我市出境入境中介备案开启 公安出入境提醒：关注时间节点，别扎堆

记者 杜一川

本文转自：温州新闻网 66wz.com