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洞头496艘渔船 避风管控全覆盖

温州都市报 2026-10-23 08:26:00
10月22日，在洞头区东沙渔港，外出作业渔船悉数归港，停靠整齐、管控到位。截至前天上午9时30分，该区496艘渔船全部完成避风部署，实现渔船避风管控全覆盖、无遗漏。

　　温州网讯 在洞头区东沙渔港，外出作业渔船悉数归港，停靠整齐、管控到位。截至前天上午9时30分，该区496艘渔船全部完成避风部署，实现渔船避风管控全覆盖、无遗漏。

来　源：温州都市报

原标题： 洞头496艘渔船 避风管控全覆盖

洞头区融媒体中心供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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