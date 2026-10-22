闭幕后热度不减，温州园博园靠什么吸引千万客流？

潮新闻客户端 2026-10-22 09:08:24

连日来，温州园博园热度不断：秋假托管研学活动推出受到踊跃报名，秋日园博漫游线路成为职工首选……层出不穷的活动让园区始终收获关注。数据显示，温州园博园自2月以来至今，累计接待游客突破1000万人次。流量背后值得琢磨——7月24日，园博会闭幕时，这个数字定格在820万；随后两个多月，园区又净增180万人次。既已闭幕，凭什么还在涨粉？

连日来，温州园博园热度不断：秋假托管研学活动推出受到踊跃报名，秋日园博漫游线路成为职工首选……层出不穷的活动让园区始终收获关注。数据显示，温州园博园自2月以来至今，累计接待游客突破1000万人次。

流量背后值得琢磨——7月24日，园博会闭幕时，这个数字定格在820万；随后两个多月，园区又净增180万人次。

既已闭幕，凭什么还在涨粉？

今年国庆假期，温州园博园游人如织。

闭幕之后

人们为什么还愿意来

在前不久的国庆假期，记者走进温州园博园，仿佛置身一场流动的国风盛宴。诗画园林间，吕洞宾、何仙姑等八仙扮相的演员坐着花车巡游，每到一处便展示独家武艺；亭阁台榭里，古装扮相的侠客、店小二笑脸相迎，与游客互动。

“园林景观精致大气，传统文化氛围很浓。家门口就能看演出、赏美景，这里太热闹了！”温州市民杜女士带着朋友来打卡，在巡游队伍里与NPC互动。一旁从杭州赶来的裘女士感慨，园博园非常适合休闲放松，是来温游玩的首选。

温州园博园内开展巡游活动。

百日会期，人们来看的是这座“国家级”园林。

4月15日，第十五届中国（温州）国际园林博览会在瓯海开幕。主会场温州园博园里，230公顷园区、108个景观点、9.5公里沉浸式游线，34个国际国内城市展园与6大主题展区，让温州人在家门口“一日看遍全国、不出国门看世界”。百日会期，1600多场活动轮番上演，超过820万人次涌入园区。

闭幕之后，人们又为何而来？答案藏在变化里。

今年中秋假期，短短三天，园博园迎来18.4万人次；国庆假期热度持续攀升，7天接待61.9万人次，单日最高超13.66万人次。10月1日至3日的入园36.7万人次，直接把累计客流推过千万大关。

细看客流结构，不再只是“看展的人”。有的是清晨在环湖步道散步的周边村民，有的是带着孩子来研学的年轻父母，有的是专程来度假的市外游客。“以前逛园博园只能赶展期，匆匆逛半天就得返程，现在塘河、老街、艺术村连成一片，周末带上老人孩子能玩上一整天。”本地市民徐女士的感受，道出了这场变化的内核——园博园，正在从一次性盛会场地，变成常态化城市文旅地标。

俯瞰温州园博园景观。

持续吸粉

园博园藏有哪些功底

持续吸粉的背后，有个贯穿空间、内容与管理的“巧思”。

空间“分区落子”。温州园博园在规划之初就确立了“展运一体、永续利用”的底线思维，所有展后建筑高效转化为可持续运营空间。

北园做足“文化味”，定位开放式文化活力公园：地标中国馆转型为高品质商务、展览、会议中心；浙山浙水展园保留诗意山水底色；34个城市展园中的国内、国际展园分别转化为“山海潮集”“万国乐集”，引入休闲餐饮与文化艺术业态。

南园主打“生态牌”，依托葳蕤馆、花卉馆、气象馆、湿地馆，落地自然课堂、户外实践、生态研学。南园西侧规划新建动物园，构建“三园协同”格局。园区之外，周边3000多亩土地同步盘活，老旧厂房改造的园博工坊已引入90多家文创、餐饮、休闲商户。

温州园博园举办夜间演艺活动。

内容是“血肉”。中秋国庆期间，园博园推出“灯耀瓯越·家国同欢”主题，集中开展灯彩巡游、潮玩集、秋日风物节等16项活动，每日不少于5场，单日最高达16场，“仙庄奇遇记”NPC演绎、水上江湖项目成为常态化保留演出，形成“日间游园、夜间消费、全域联动”的格局。

内容的“注入”让园子一步一景，皆有文化。在浙山浙水园，浙江十城园林景观与“一园一主题”结合，《南孔遗韵》《婺风雅韵》《东海潮生》等节目轮番展演，近百人演职团队让传统文化“活起来”；在游船码头，《园博水上江湖》把整片水域化为流动舞台，游客登船即化身江湖来客，温州非遗木偶戏的唱腔顺湖面飘远，瓯剧武戏引人入胜……“逛过好几次园博园，这次体验到了中国风的别样魅力。”家住瓯海的陈洪巧带着女儿夜游后赞不绝口。

游人来了，管理也要“接得住”。节假日大客流，是对运营的真正考验。温州园博园建设发展有限公司相关负责人介绍，园区沿用此前“五一”假期验证过的网格化管理与客流三色预警机制，热点点位全部落实定点值守疏导。安保力量按8万、15万、20万三档客流动态调配，每日视情增配人员；保洁力量增加，并且搭配智能清扫机器人巡回作业，实现垃圾日产日清。

园区还设置固定医疗点、打通急危重症绿色通道，与属地街道、派出所、志愿者搭建24小时联动值守机制。正是这套“绣花功夫”，让千万客流之下依旧秩序井然。

千万之后

园博园还有哪些活力

一园活，一城新。热度能持续多久，考验才刚刚开始。

事实上，早在今年7月24日的园博会总结大会上，《园博园可持续运营发展计划》就明确：未来园区将围绕“四季有主题、月月有活动、日夜有秀场”，每年举办活动不少于300场，确保“旺季有爆点、淡季有亮点”。

眼下，接续动作正在铺开：园区计划布局星空露营、夜间演艺等夜游产品，打造“婚庆+婚宴+摄影”“研学+营地+实践”等一站式消费场景；园博工坊还将变身为数字产业孵化园，聚焦电商、文创、科创等业态，为Z世代提供创新创业空间。园博园环湖步道、公共绿地、休闲广场则永久免费开放，做百姓“家门口的城市绿色客厅”。

温州园博园假期热度不减。

政策的东风也在吹来。省文广旅厅《关于加快培育文旅新业态进一步繁荣文化和旅游消费的指导意见》10月8日起施行，明确“加强新业态运营管理”，培育一批可感可体验的文旅新业态。温州园博园的实践，恰好踩在这条政策主线上，不是“办完就散”，而是把新业态真正运营起来。

他山之石，亦可深思。放眼全国，园博会的“会后文章”并不好写。郑州园博园因位置偏远，闭幕后一度沦为孤岛；武汉、合肥等地的园博园因地处城区、周边成熟，转型市民公园后人气尚可。北京园博会提供了另一种解法，将仿古民居展园转化为高端疗愈酒店，闲置的江苏园“忆江南”变身文化业态空间。这些经验指向一个共同点，就是让园区真正融入城市功能，而非停留在“参观”层面。

对温州而言，打造文商旅黄金走廊，正是破题的关键一步。依托“1+13+49”全城园博布局，以园博园为核心串联塘河、梧田老街、山根艺术村，将散落的文旅资源串珠成链，让“一园热”走向“全域热”。当然也要看到，园区地处城郊之间，周边配套尚未成熟，日常客流稳定性仍需时间检验。

从820万到1000万，增长的不只是人次，更是一座园子融入城市日常的深度。当“园博”从展会变成生活底色，当“周边”从无人问津变成百姓乐园，园博园才会持续发展。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 闭幕后热度不减，温州园博园靠什么吸引千万客流？

记者 王艳琼 尤建明 图片均由温州园博园建设发展有限公司提供

本文转自：温州新闻网 66wz.com