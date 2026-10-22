超强台风“蔷琵”深秋发力 温州周末大到暴雨
船只在乐清湾南岳码头停靠避风。刘伟 蔡宽元 摄
温州网讯 冷空气先到，台风在后，今年第30号台风“蔷琵”（超强台风级）正向着西北方向步步紧逼。
关于台风路径，温州市气象台给出两种可能：24日前后紧擦或登陆台湾东北部沿海后北上浙南闽北；或在台湾东北部洋面转向东北，趋向日本。中央气象台更倾向于转向。省气候中心高级工程师毛燕军说，冷空气强则台风转向，冷空气弱则台风有西行登陆我国的可能。
台风路线尚未明朗，风雨先到。21日至25日，我市沿海海面和温台渔场持续9至12级大风，台风中心经过海域阵风可达14至16级。24日阴有大到暴雨，25日中到大雨、局部暴雨。温州海事部门昨天8时发布水上防台Ⅲ级应急响应，长距离沿海客运航线已全部停航，辖区内58艘客渡运船舶也均停航。
10月下旬台风逼近浙南的并不多见。市气象台统计，1971年至2021年以来，10月影响温州的台风共9次。其中2024年的台风“康妮”虽未登陆，但擦过沿海地区，导致苍南、乐清等地出现特大暴雨。
10月还有台风如此活跃的主要原因是海温，今年是厄尔尼诺发展年，赤道中东太平洋海温偏高，暖水重心东移，西北太平洋远洋海温同步走高，为台风生成和增强提供能量；副热带高压偏强偏北，引导气流把台风送往华东。今年台风编号已到30号，本世纪数量仅次于2013年的31个。
眼下是双季晚稻灌浆、收割的关键期，冷空气叠加强降雨易导致倒伏、稻谷霉变，成熟田块要趁22日天气转好抢收抢晒。
海上防御是重点。渔船要及时回港避风，海上养殖、滨海旅游要提前安排。24至25日雨势最强，山区需防山洪、滑坡和城乡积涝。
来 源：温州日报
我市周末大到暴雨，晚稻抢收、渔船避风同步推进
记者 徐龙飞 潘培期
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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