潮新闻 2026-10-23 10:52:08

22日上午，洞头状元岙港区海风正劲，在浙江（华东）深远海风电母港（核心区）一期工程的施工现场，二十余位工人正在加紧拆除脚手架外网，捆料、加盖防雨措施，再把厂房屋面板、墙板一块块加固到位。

22日上午，洞头状元岙港区海风正劲，在浙江（华东）深远海风电母港（核心区）一期工程的施工现场，二十余位工人正在加紧拆除脚手架外网，捆料、加盖防雨措施，再把厂房屋面板、墙板一块块加固到位。

浙江（华东）深远海风电母港是全省“千项万亿”工程，也是全国首个服务深远海项目的新型功能港，集总装集成、核心部件制造、运维服务等七大功能于一体。项目体量大、临海作业面广，重型构件和临时设施多，防台容不得半点马虎。

台风“蔷琵”逼近东海海域，临海在建工程直面风浪考验。抢在风浪到来前，洞头区住建部门把排查力量压到滨海项目及在建工地，现场开展安全排查。

“这次巡查，我们重点核查各项目部的应急预案、应急物资储备等情况，摸清现场人员、设施底数，聚焦危险区域排查、设备加固和临时设施拆除等关键工作。一旦发现安全隐患，现场指导立即整改，同时督促项目单位开展内部扩面自查，确保施工现场风险可控。”洞头区建设工程质量与施工安全管理中心主要负责人许永出介绍。

工地这一头，准备也在同步进行。

“我们已经提前备足应急物资，也做好了台风过境后的排水排涝预案；现场人员统计同步完成，一旦接到人员撤离指令，第一时间组织人员转移，守住人员安全这条底线。”浙江华东工程建设管理有限公司施工项目经理洪正元说道。

当前，洞头各在建项目严格落实台风防御各项举措，临建设施加固、大型设备锚固、低洼点位排水、人员转移预案等工作同步落地。截至22日上午，全区已完成34个在建工程项目人员摸排与现场巡查，累计出动巡查人员80多人次，排查发现问题隐患21条，全部督促责任单位落实整改闭环。

接下来，部门将紧跟台风动态和防汛指令，对房建、市政、滨海重点项目等在建工地开展滚动式复查，紧盯隐患整改，抓实人员转移前置准备，守好在建工地防台安全关口。

来 源：潮新闻

原标题： 风雨之前先“收”工地 洞头34个在建项目逐一排查隐患

记者 汪子芳 共享联盟·洞头 黄一纾 庄稼人 潘道阳

本文转自：温州新闻网 66wz.com