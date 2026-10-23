温州日报 2026-10-23 09:11:00

金秋十月，眼下的苍南马站镇中魁村，果香四溢，游客穿梭林间体验红心柚采摘乐趣。而几公里外的兴岙村虾皮工坊里，村民们正忙着打包发货……这生动的共富场景，缘于马站镇打破村域壁垒，推动中魁、下魁、雾城、兴岙、草屿5个村携手发展。

中魁村四季柚采摘园。 马站镇供图

温州网讯 金秋十月，眼下的苍南马站镇中魁村，果香四溢，游客穿梭林间体验红心柚采摘乐趣。而几公里外的兴岙村虾皮工坊里，村民们正忙着打包发货……这生动的共富场景，缘于马站镇打破村域壁垒，推动中魁、下魁、雾城、兴岙、草屿5个村携手发展。

过去，马站镇虽坐拥“山、海、田、渔”多元资源，但各村“单打独斗”，发展受限。为破局，该镇推动五村联合出资，以“国企+镇+村集体”模式组建强村公司，将零散的“一村一品”串成完整产业链。

在强村公司统筹下，五村各展所长、错位发展。中魁村做强800亩四季柚基地，引入专业团队打造“柚见果窑”“三餐四季”餐厅等新业态，游客不仅能喝到田间直采的鲜榨果汁，还能体验窑烤面包手作；下魁村发展荔枝与精品农业，夯实片区农业基础；兴岙村深耕海产加工，该村虾皮工坊负责人翁士好说：“周边村的文旅流量，帮我们把虾皮推广到了全国各地。”雾城村与草屿村则依托滨海优势，发展沙滩露营、高端民宿等度假业态。游客摘完中魁的柚子，即可前往雾城吃海鲜、住民宿，五村产业互补、客源互通。

为了让红利落到千家万户，强村公司实行村集体持股51%、运营团队持股49%，通过股金、租金、薪金、慈善金“四金”渠道带动增收。村民以土地、果树折股量化入股，年底享受分红；闲置农房、空地打包出租，村集体每年可获得保底租金收入。

针对当地“滨海热、田园冷，夏季热、冬季冷，打卡热、消费冷”等文旅发展痛点，马站还推出多档旅游套票并上线“共富码”，推送5个村的游玩路线图，游客扫码即可获取邻村餐饮折扣券或民宿优惠。民宿还提供柚皮糖、虾皮等“欢迎礼”，游客可以选择扫码下单，实现特色农产品快递到家，将单次消费转化为多次联动。

如今，抱团发展成效初显。2025年，这5个乡村的村集体经济总营收达336.94万元，提供就业岗位320余个，带动农户户均月增收超2300元。当地各业态用工优先面向本村村民，目前5个村共有6名青年回乡担任店长、主播等岗位。此外，强村公司每年还拿出10万元，专项用于这5个村的低保户儿童周末教育和老人关怀。马站镇相关负责人介绍，将继续做实联农带农机制，让“过路客”变“过夜客”，共绘乡村振兴新图景。

来 源：温州日报

原标题： 乡村火了，马站五个乡村抱团拓新路

记者 林思思

本文转自：温州新闻网 66wz.com