温州跨境贸易便利化专项行动试点十大成果发布

潮新闻 2026-10-23 09:51:00

温州全力落实省委、省政府提速打造全省“第三极”部署，提速推进金丽温开放大通道建设这一国家区域开放布局战略，于今年成功获批全国跨境贸易便利化专项行动试点城市。温州在专项行动中取得10项标志性成果，多项改革成效全国全省领先。

当前，浙江正深入贯彻落实习近平总书记关于对外开放重要论述和考察浙江重要讲话精神，以更高水平推进开放强省建设，加快构建“服务最优、成本最低、效率最高”的“三最”开放环境。温州全力落实省委、省政府提速打造全省“第三极”部署，提速推进金丽温开放大通道建设这一国家区域开放布局战略，于今年成功获批全国跨境贸易便利化专项行动试点城市。

温州坚持“政策集成、制度集成、服务集成”，因地制宜出台“温版55条”支持性举措，精准破解进出口堵点痛点，帮助企业降成本、抢订单、拓市场。

今年前三季度，经温州口岸进出口货值同比增长17.3%，经温州口岸进出口企业数同比增长174.5%，其中货物在温州口岸进出口的异地企业数同比增长219.9%。

温州在专项行动中取得10项标志性成果，多项改革成效全国全省领先。

“乐清湾-宁波”内支线开通。拍友 钱柏然 摄

成果一：全国率先落地多式联运“一单制”

今年温州率全国之先落地多式联运创新业务，成功办结全国首批水水多式联运出口业务，打通与宁波、金华等省内多个兄弟城市的多式联运物流通道。当前企业只需向启运地海关一次性提交多式联运申请单，即可一站式办结报关、查验手续，实现“启运即放行”“一次申报、一箱到底”，降低企业物流综合成本约15%，多式联运业务量居杭州关区前列，相关案例入选浙江省2026年一季度重大改革典型案例。

成果二：全国率先打通跨境电商合规全流程

今年以来，温州跨境通平台落地一系列创新成果：上线全国首个跨境电商核定征收审核系统，精准打通跨境电商企业税务合规难、申报流程繁等痛点，打造“企业备案+数据验真+税政落地”全流程合规闭环；与阿里“速卖通”实现数据对接，成为“速卖通”平台全国第三个9610无票免税业务政策落地试点地区。目前平台已申报出口贸易额26.5亿元、备案企业达1436家，服务企业超千家，特别是推动温州望烁商贸有限公司成为全国首家完成所得税核定征收申报并成功缴税的企业，相关做法入选2026年浙江企业改革发展创新案例。

TIR跨境运输车辆在瑞安首发场景。拍友 孙凛 摄

成果三：创新开展全国首批“TIR+”出口业务

自2024年率全省之先开辟TIR国际公路运输“第四通道”以来，温州不断创新并深化“TIR+”多元业务模式。今年以来，先后落地全国首批“TIR+保税”“TIR+跨境电商”等出口业务，打通TIR进口返程业务，成功开通中俄“TIR+9610”国际卡航邮路专线，为本土跨境电商企业搭建起高效稳定的对俄出口物流通道。为提升卡航通行效率，温州自主创新研发在途智慧监管系统，构建“属地—在途—口岸”全链条监管体系。1—9月，温州TIR发车数242辆次、货值超3.1亿元，业务量最高时居全国第2、全省第1。

成果四：全国首创宠物食品国际贸易壁垒应对机制

宠物食品产业是我市平阳特色支柱产业，其中宠物咬胶年产值占全国出口总额60%。针对该产业进口原料受限、出口技贸壁垒高等长期性问题，温州首创“海关—政府—协会—企业”四方联动机制，历时4年逐级推动打通巴西、泰国、柬埔寨等3条原料进口通道，推动企业原料采购成本下降30%，成功保障全国首批柬埔寨咬胶半成品顺利进口。出口方面，推动韩国下调烘干类宠物食品杀菌温度标准，惠及全国7亿输韩宠物食品，温州佩蒂公司凭借全省首份输韩卫生证书在韩国顺利通关。1-8月，温州出口宠物食品7.2亿元，占全国宠物食品出口总额9.6%，居全国前三。

成果五：创新杭州关区首票艺术品和文物保税展示业务

温州海关创新实施高价值艺术品“保税仓储+区外展示”监管新模式，通过整合优化报关入境、业务审核、担保办理、出区申报等环节，构建“一站申报、全程畅通”的全流程闭环监管体系。即企业进口艺术品按“保税货物”进入温州综保区仓储后，享受进口环节税费暂缓缴纳政策，仅需完成备案、落实税款担保后即可出区参展（完展后原路返区），从根本上破解跨境艺术品入境展示“税费成本高、通关周期长”等问题。今年先后落地杭州关区首票艺术品和文物保税展示业务，保障2件法国文物、22件艺术品顺利在罗丹艺术中心展出。

受访者供图

成果六：创新“新三样”产品“出厂即出海”

面对日益增长的电动载人汽车、锂电池、太阳能电池等“新三样”出口需求，温州持续深化“两步申报”“提前申报”“船边直提”“抵港直装”便利化举措，为“新三样”产品经温州口岸出口提供“入区即退税”政策快享直达、上门“同装同查”、“分箱发运”联动监管机制等特色服务，实现“新三样”产品货物“出厂即出海”，企业物流成本较传统口岸直出下降10%。率先落地首单“保税+汽车”出口业务、杭州关区首单保税物流中心（B型）仓储货物分类监管业务，实现首艘自有国际远洋滚装船“远航洋”顺利首航。截至今年8月，温州“新三样”产品出口92.2亿元，增长1.3倍，其中锂电池出口83.4亿元（占全省近四分之一），增长2.8倍，增速均居全省前列。

成果七：落地多个“首单”农特产品出口业务

近年来，海外市场对国内农特产品需求持续增长、相关企业出口意愿强烈，为此，温州设立出口农食产品“绿色通道”， 推广 “提前申报 + 预约查检”“随报随检、快速验放”、证书 “云签发”等便利举措。精心实施“一品一策、一企一策”帮扶举措，指导企业完善质量安全管理体系、高效衔接货物通关流程。截至今年8月，温州农产品出口13.1亿元、增长9.2%；食品出口5.5亿元、增长37.2%。目前已实现浙江西瓜种子首次对非出口、本地冷冻糯米山药首次出口、紫菜首供香港、老李五香干首次对欧盟出口等多单农特产品出口业务。

成果八：开通长三角首单“义乌—沙特阿拉伯”双快班列

作为金丽温开放大通道东向出海门户，温州近年来积极推行“铁路快线+海运快航”双快模式。今年5月，“义乌西—温州港”海铁联运双快班列成功首发，满载100标准箱义乌小商品的班列从义乌西站抵达温州港乐清湾港区后，搭乘红海航线集装箱班轮前往沙特阿拉伯吉达港，这是长三角至中东地区首次通过“铁路快线+海运快航”双快联动模式完成发运，全程仅需18天，为企业节省综合物流成本15%以上。目前累计开通海联铁运站点8个、开行外贸航线21条，持续构建辐射浙南闽北赣东的铁路运输、港口中转、海运出运“一站到底”式出海网络。

受访者供图

成果九：创新打造旅客通关“无感化”智慧旅检

坐飞机出入境，最怕排长队、反复开箱检查，如今在温州机场，旅客通关正变得“无感”又顺畅。今年以来，温州海关联合温州机场集团创新构建“一中心、多节点、全联动”的国际旅客无感化智能旅检体系，将托运行李预检嵌入行李分拣环节，推行“先期机检、集中判图、智能拦截”，旅客可通过“海关旅客指尖服务”小程序，在手机上完成健康申报等操作，让海关监管从“靠人力”转向“靠智能”，最大限度方便旅客正常通关。系列举措落地后，温州机场口岸旅客通关效率提升50%。

成果十：获批浙南首家LNG保税仓库

今年2月，浙能温州液化天然气有限公司液体公用型保税仓库正式获批，实现浙南区域LNG保税仓储领域“零”的突破。该保税仓库规划容积20 万立方米，可开展保税LNG仓储、国际航行船舶保税LNG加注、船舶冷舱等多项业务。借助保税政策，进口LNG可缓税入库、随用随报，无需在进口环节一次性缴纳税款，有效缓解企业资金压力，单船可盘活流动资金约2000万元。项目落地后，将推动温州由能源物流通道向国际绿色能源贸易与服务中心转型，为浙江构建清洁低碳现代能源体系注入新动能。

来 源：潮新闻

原标题： 温州跨境贸易便利化专项行动试点十大成果发布

记者 周琳子

本文转自：温州新闻网 66wz.com