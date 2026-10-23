工业退场之后，楠溪江南大门正在被年轻人“重新打开”

潮新闻 2026-10-23 09:56:00

这个夏天，“靠水吃水”的永嘉县沙头镇着实火了一把，热闹劲儿一直延续到中秋国庆，6月以来接待游客超120万人次，旅游收入超1500万元。

迎着早晨的阳光，在鱼戏大草坪上天幕一支，露营椅一摆，孩子在草地上奔跑，或去研学工坊做做手工，中午在村里吃一顿地道溪鱼。下午去踩沙子，在天然嬉水池里撒个欢，不过瘾就去江边划一趟桨板，累了点杯咖啡吹吹江风。晚上不用急着赶回家，在民宿睡一晚，石头墙老屋里，落地窗正对着江滩，渔火点点……

这个夏天，“靠水吃水”的永嘉县沙头镇着实火了一把，热闹劲儿一直延续到中秋国庆，6月以来接待游客超120万人次，旅游收入超1500万元。

沙头镇。

沙头位于楠溪江中游，是楠溪江的南大门，坐拥楠溪江秀美江段、千亩生态滩林和27公里平缓水岸，永嘉的山水美景正是从这里开始铺展。但很多人不知道的是，沙头曾经是个工业大镇，胶鞋产品占全国市场份额40%以上。为了守护一江绿水，沙头逐步将工业搬离，镇里一度少了人气和活力。近年来，沙头把目光收回到山水之间，答案就在三个“新”里。

新平台年轻人带着项目一起回来

高浦渔村的江边，一个俏皮的大鱼头高高翘起，像刚从水里冒出来。傍晚，大草坪音乐会乐声悠扬，灯光随之亮起。在江边放空一下午的林森从小岛咖啡端着杯子出来，加入音乐大合唱。

几年前，这片还是杂草丛生的水滩，如今营地、骑行道、咖啡小岛和渔村音乐会连成一片，周末常常有上千人来打卡。这些业态正是80后返乡青年吴文乐与几个年轻主理人共同碰撞的火花。

高浦渔村全景。

工业搬离后，如何让青年回乡，是沙头碰到的最直接问题。沙头从沿江的滩涂、废弃地、老屋入手，一点点整理出来，搭成平台，让年轻人回来有事情做。

高浦渔村就是其中的典型。项目规划阶段，吴文乐提出“主理人孵化计划”，打造青创空间，提供500平方米低价室内场地和1000平方米免费江景户外场地，吸引青年来村里创业，共创乡村发展。在年轻人的合力运营下，高浦渔村构建起集渔村博览馆、水乐园、亲子休闲、低碳生态青创空间、美食街于一体的综合业态，吸引30多名年轻人在村内就业。

游客在沙头玩桨板。

一个年轻人带来一群年轻人，一群年轻人带火一个村。沙头推出“闲置资源图鉴”，收录廊下、泰石、黄村贡菊等多处闲置资源，成立乡创青春联盟，开放直播电商、水上游船、咖啡茶饮等轻量化项目，把生态资源转化为创业场景。“来沙头，当‘头’号青年，创‘潮’前事业。”沙头镇党委书记李春敏说，通过制度化的空间供给、业态开放和服务保障，全镇引育43名青创人才，孵化的20多个新项目中，青年主理人占比超过八成。

新玩法拉长消费链条丰富文旅场景

人回来，项目也有了，但新的问题接踵而至，夏天水里都是人，天一凉就散了；白天打个卡，晚上就回温州了。如何把游客留住？沙头围绕“吃住行游购娱”把消费场景一个一个做厚。

霞川村的蜕变很有说服力。这几年，村里盘活闲置地块、完善配套，把过去单一的踩水打卡变成能吃、能住、能玩的目的地，大家来一趟，不再只是拍张照就走。

去年底，沐也咖啡凭一线江景迅速走红，客流峰值单日破万，被网友称作“温州小洱海”。今年6月，沙野沙林项目落地，天然嬉水池里孩子们扑腾得正欢，沙滩越野车卷起沙尘，CS真人运动场里喊声不断。把这么多玩法集中在一起，城市周边并不多见，开业当天就接待游客7000余人。

沐也咖啡。

鲜食玉米则是把农业做成消费场景的好例子。今年5月，“玉质天香·烟火楠溪”玉米宴在高浦渔村开席。长桌从村口一直摆到江边，铜锅咕嘟咕嘟炖着玉米土鸡，金黄玉米烙刚出锅，烤玉米刷上酱料滋滋响。孩子举着玉米棒在桌间跑，游客端着玉米汁碰杯。十人一桌698元，前一百名报名还送五斤鲜玉米。过去玉米按斤卖，现在按桌卖，从“一粒种子”到“一桌盛宴”，身价翻了几番。

“玉质天香·烟火楠溪”玉米宴。

在这些消费场景的基础上，下一步，沙头将谋划“沙头镇美好生活节”，把玉米、板栗、杨梅、菊花这些农产品全部带进来，设置宠物、市集、烧烤、露营、自驾、自行车、摩托车等9个综合消费场景，让游客一年四季、一天到晚都可以来沙头玩。

新路径一村一主题村村都不同

单个村的场景做起来了，但村与村之间如果各炒各的菜，流量就散了；都干一样的，游客来一个村就够了。沙头以“运动休闲漫居小镇”为主线，沿小楠溪、大楠溪、古庙溪、花坦溪四条河流布局，每个村挖掘自己的文化，做特色主题，再串成多条可供游客打卡的线路。

高浦渔村挖的是“渔文化”，当地老一辈烧鱼都烧得好，温州最有名的香鱼就出自这一带。项目定位成三个“yu”：渔文化的渔、餐桌吃鱼的鱼、娱乐的娱。霞川村的沙野沙林，挖的是“沙”字，项目名字取“沙野”二字，谐音“撒野”，正好对上年轻人想放松的心态。黄村社区做的是“花”的文章，着手春种油菜花、秋种菊花。花坦作为“中国超市之乡”，计划做农产品供应链和直播带货，打造浙南山区直播带货的集聚地。

沙野沙林。

各村有自己的主题业态，再通过自行车、摩托车、自驾等年轻人喜欢的出行方式串联，把人流量带进来。先行发展的乡村已尝到甜头，珠岸村开出民宿和农家乐55家；高浦渔村的停车场、租赁、营业额等都向村集体分成，村里富余劳动力在家门口的小岛咖啡、农家乐上班，一个月最高能拿到万元；岭下村嬉水人气旺，整村旅游经济年收入两千万元左右。

永嘉书院泼水节。

滩涂变营地、老屋变民宿、渔火变灯火。如今的沙头没有大工厂，却有一江秀水、一片田园、一群愿意回来的年轻人，村民的腰包也鼓起来了。当前，永嘉正在全力冲刺楠溪江国家5A级旅游景区创建，作为楠溪江南大门，沙头在做的就是守好这扇门，让每一个走进楠溪江的人，从这里开始，渐入佳境。

来 源：潮新闻

原标题： 工业退场之后，楠溪江南大门正在被年轻人“重新打开”

记者 谢甜泉 通讯员 廖微微

本文转自：温州新闻网 66wz.com