潮新闻 2026-10-23 09:00:00

渔船归港避风、做好隐患排查……10月22日，温州海经区各部门单位抢抓台风来临前窗口期，扎实做好台风“蔷琵”防御各项工作。

渔船归港避风、做好隐患排查……10月22日，温州海经区各部门单位抢抓台风来临前窗口期，扎实做好台风“蔷琵”防御各项工作。

温州海经区综合行政监管局组织人员赴街道、村居一线查看防汛物资储备情况，重点检查发电机、抽水泵、卫星电话等“三大件”是否正常运行、数量是否充足、管理是否到位，并对物资台账和维护记录逐页核对，现场督促补齐短板，确保关键时刻调得出用得上。

温州海经区组织人员一线排查防台隐患。

在灵昆街道渔船避风港，工作人员守在归港的渔船旁，逐一核对上岸人员信息，反复叮嘱渔民加固缆绳、安心休息。目前，辖区54艘渔船已全部安全归港停靠，渔民全部有序上岸。与此同时，灵昆街道提前备齐备足各类抢险装备和救灾物资，确保有备无患。对于居住在危旧房屋、农田看护房等重点区域的群众，灵昆街道安排专人上门排查，协助做好转移准备。

昆鹏街道组织18支网格队伍迅速下沉4个片区，把台风预警和防台提示送到群众家门口。网格员耐心劝离堤坝垂钓及桥洞逗留人员，逐一排查滩涂作业、滞留房车、露营等群体，引导大家及时撤离危险区域。在建工地高空作业已全部停止，防风加固措施落实到位。针对老弱伤残孕等特殊群体，昆鹏街道安排专人一对一跟踪对接，上门了解需求，让特殊群体在台风天里也能感受到安心与温暖。

温州海经区组织人员一线排查防台隐患。

当天，温州瓯江口产业发展集团有限公司对6个新能源运营项目、3个在建项目，逐一开展防汛防台专项检查，团队严格落实“停、检、拆、降、固”五项核心管控举措，全方位夯实应急保障基础。

下一步，温州海经区各部门单位将持续紧盯台风“蔷琵”路径，加密联合会商研判，严格执行24小时值班值守制度，持续开展危旧房屋、在建工程等重点领域隐患排查，动态做好人员转移避险，并持续压实属地、部门、企业等各方责任，严阵以待做好各项防御举措，坚决守护人民群众生命财产安全。

来 源：潮新闻

原标题： 渔船加固隐患排查 温州海经区全力防御台风“蔷琵”

通讯员 汪伊帆 记者 王艳琼

本文转自：温州新闻网 66wz.com