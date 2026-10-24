加固大棚 防范“蔷琵”
温州日报 2026-10-24 08:53:00
10月22日，在乐清市城东街道振海村，工人抢修加固葡萄种植大棚。随着台风“蔷琵”逼近，乐清市供销合作社严阵以待，加速推动各项防御举措落地，全力保障农业生产安全、农用物资保供稳价。
来 源：温州日报
原标题： 加固大棚 防范“蔷琵”
蔡宽元 摄
本文转自：温州新闻网 66wz.com
为你推荐
-
温州“一港五谷”如何让青科会人才“留下来”“一起干”社会10-23
-
沿海客渡运航线已全部停航 温州提升水上防台应急响应为II级社会10-23
-
温州跨境贸易便利化专项行动试点十大成果发布社会10-23
-
温州各地纪念长征胜利90周年社会10-23
-
变品牌为“明星衣帽间” 温州女装给出一种流量新解法社会10-23
-
风雨之前先“收”工地 洞头34个在建项目逐一排查隐患社会10-23
-
渔船加固隐患排查 温州海经区全力防御台风“蔷琵”社会10-23
-
抢抓台风前窗口期 保障抢卸近17万吨电煤社会10-23
-
乡村火了，马站五个乡村抱团拓新路社会10-23
-
工业退场之后，楠溪江南大门正在被年轻人“重新打开”社会10-23