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加固大棚 防范“蔷琵”

温州日报 2026-10-24 08:53:00

　　10月22日，在乐清市城东街道振海村，工人抢修加固葡萄种植大棚。随着台风“蔷琵”逼近，乐清市供销合作社严阵以待，加速推动各项防御举措落地，全力保障农业生产安全、农用物资保供稳价。　

　　

来　源：温州日报

原标题： 加固大棚 防范“蔷琵”

蔡宽元 摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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