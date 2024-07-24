头条温州结束防台风应急响应

今年第30号台风“蔷琵”对我市的影响基本结束，市气象部门不再发布该台风消息。

加固大棚 防范“蔷琵”加固大棚 防范“蔷琵”

温州河网预排腾库容 全力守护江河安澜温州河网预排腾库容 全力守护江河安澜

风雨之前先“收”工地 洞头34个在建项目逐一排查隐患风雨之前先“收”工地 洞头34个在建项目逐一排查隐患

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10月25日
14:59温州结束防台风应急响应
10月24日
22:12温州市水利局调整水旱灾害防御（防台）应急响应为Ⅳ级
21:28温州防台风应急响应调整为Ⅳ级
10月23日
17:51温州启动突发地质灾害Ⅳ级应急响应
17:43温州发布风暴潮IV级警报（蓝色）
10:55市水利局提升水旱灾害防御（防台）应急响应至Ⅲ级
10:45沿海客渡运航线已全部停航 温州提升水上防台应急响应为II级
08:39温州提升防台风应急响应为Ⅲ级
10月22日
17:09温州市水利局启动水旱灾害防御（防台）Ⅳ级应急响应
08:11温州启动防台风Ⅳ级应急响应
10月21日
09:51温州启动水上防台Ⅲ级应急响应
10月20日
08:11温州启动水上防台IV级响应

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