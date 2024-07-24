张振丰研究部署30号台风“蔷琵”防御应对工作

10月21日下午，省委常委、市委书记张振丰专题研究部署30号台风“蔷琵”防御应对工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述，按照省委、省政府部署要求，树牢“一个目标、四个宁可”理念，坚持“从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量”，总结固化防御“三台两汛”中形成的好经验好做法，落早落细落实各项防御应对措施，以工作确定性应对风险不确定性，全力守护人民群众生命财产安全。