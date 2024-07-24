10月21日下午，省委常委、市委书记张振丰专题研究部署30号台风“蔷琵”防御应对工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述，按照省委、省政府部署要求，树牢“一个目标、四个宁可”理念，坚持“从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量”，总结固化防御“三台两汛”中形成的好经验好做法，落早落细落实各项防御应对措施，以工作确定性应对风险不确定性，全力守护人民群众生命财产安全。
10月21日晚上，市委副书记、市长张文杰主持召开30号台风“蔷琵”防御工作会商会议。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，认真落实省委省政府工作部署，树牢“一个目标、四个宁可”理念，严格按照“3句话18个字”打法要求，精准落实各项防御措施，以工作确定性应对风险不确定性，全力打赢台风“蔷琵”防御硬仗。
10月21日，鹿城召开会议，研究部署第30号台风“蔷琵”防御工作。
10月21日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨主持召开龙湾区防御应对30号台风“蔷琵”工作部署会，具体部署防台防汛各项工作。
10月21日，在温州市防御应对第30号台风“蔷琵”会商研判会后，瓯海区第一时间召开续会，传达贯彻落实上级会议精神，对瓯海区防汛防台重点工作进行部署安排。
10月21日下午，在温州市防御应对第30号台风“蔷琵”会商研判会后，洞头区立即召开续会，第一时间贯彻落实上级会议精神，对洞头区防汛防台工作进行细化部署。
10月21日，乐清市防御应对第30号台风“蔷琵”会商研判会召开。
10月21日下午，在温州市防御应对第30号台风“蔷琵”会商研判会后，瑞安市第一时间召开续会，对防御应对第30号台风“蔷琵”工作进行研判、调度和部署。
10月22日上午，文成县委书记杨德听研究部署30号台风“蔷琵”防御应对工作。
10月21日，温州市防御第30号台风“蔷琵”会商研判会后，平阳县第一时间召开续会，对平阳县防汛防台工作进行研判部署。
10月21日下午，在温州市防御应对第30号台风“蔷琵”会商研判会后，泰顺县委书记张银贵主持召开续会，以视频形式连线各乡镇，动员部署防汛防台各项任务。