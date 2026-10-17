台风动态
2026/10/23
温州发布台风黄色预警
2026/10/23
市水利局提升水旱灾害防御（防台）应急响应至Ⅲ级
2026/10/23
风雨之前先“收”工地 洞头34个在建项目逐一排查隐患
2026/10/23
沿海客渡运航线已全部停航 温州提升水上防台应急响应为II级
2026/10/23
文成县委书记杨德听研究部署30号台风“蔷琵”防御应对工作
2026/10/23
加固果树抢收作物 文成30亩红美人有红马甲“撑腰”
2026/10/23
渔船加固隐患排查 温州海经区全力防御台风“蔷琵”
2026/10/23
温州提升防台风应急响应为Ⅲ级
2026/10/23
市委常委会召开会议
2026/10/22
温州市水利局启动水旱灾害防御（防台）Ⅳ级应急响应
2026/10/22
泰顺研究部署第30号台风“蔷琵”防御工作
2026/10/22
平阳县召开防御应对第30号台风“蔷琵”研判部署会
2026/10/22
洞头区委区政府研判部署台风“蔷琵”防御应对工作
2026/10/22
乐清市防御应对第30号台风“蔷琵”会商研判会召开
2026/10/22
瑞安会商研判防御应对第30号台风“蔷琵”工作：以工作的确定性应对风险的不确定性 牢牢掌握防汛防台工作主动权
2026/10/22
龙湾区召开防御应对30号台风“蔷琵”工作部署会
2026/10/22
瓯海区研判部署第30号台风“蔷琵”防御应对工作
2026/10/22
鹿城区研判部署第30号台风“蔷琵”防御应对工作
2026/10/22
超强台风“蔷琵”逼近 温州沿海严阵以待
2026/10/22
船进港锚抛牢 洞头496艘渔船全部落实避风管控
2026/10/22
超强台风“蔷琵”深秋发力 温州周末大到暴雨
2026/10/22
张文杰主持召开30号台风“蔷琵”防御工作会商会议
2026/10/22
温州启动防台风Ⅳ级应急响应
2026/10/22
张振丰研究部署30号台风“蔷琵”防御应对工作
2026/10/21
温州启动水上防台Ⅲ级应急响应
2026/10/21
2026秋季青灯市集，延期！
2026/10/21
防御台风“蔷琵”，温州市防指办发布最新工作提示
2026/10/21
南麂岛367人安全疏散 客运航线21日起全线停航
2026/10/21
撤离海岛游客、保障能源供应，温州海陆双线抢出“安全窗”
2026/10/21
冷空气今日“到货” 气温跌到“1”字头
2026/10/20
温州启动水上防台IV级响应
2026/10/19
蔷琵维持超强台风级别超40小时
2026/10/19
冷空气周三起“接棒” 温州沿海将刮9级大风
2026/10/18
“蔷琵”加强为超强台风 未来或将继续加强
2026/10/17
未来一周晴雨相间，台风“蔷琵”会影响到温州吗？
温州市新闻传媒中心 · 温州新闻网 出品
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