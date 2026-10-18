央视新闻 2026-10-18 09:52:20

预计，“蔷琵”将以每小时10—15公里的速度继续向西偏北方向移动，逐渐向台湾以东洋面靠近，强度还将有所加强。

今年第30号台风“蔷琵”已于昨天（17日）夜间由强台风级加强为超强台风级，其中心今天（18日）早晨5点钟位于关岛西偏南方向约90公里的西北太平洋洋面上，就是北纬13.0度，东经144.1度，中心附近最大风力17级（62米/秒），中心最低气压为915百帕，七级风圈半径250—350公里，十级风圈半径100—120公里，十二级风圈半径40公里。 预计，“蔷琵”将以每小时10—15公里的速度继续向西偏北方向移动，逐渐向台湾以东洋面靠近，强度还将有所加强。 来 源：央视新闻 原标题： “蔷琵”加强为超强台风 未来或将继续加强 本文转自：温州新闻网 66wz.com