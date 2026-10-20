温州启动水上防台IV级响应
温州网讯 10月19日，市区最低气温24℃左右，午后最高接近32℃，夜里也不见凉意。
今年10月5日，温州在气象上已经入秋，比常年提前十来天；可入秋才半个月，气温又比常年同期高出7℃左右。
热是副热带高压带来的。10月本该是它南退东缩的时候，今年却反季节增强，重新北抬，把江南大部罩在下沉气流里。晴天多、雨水少，白天升温快，夜里热量散不出去，市区最低气温连着几天停在24℃。副高同时还像一堵墙，把南下的冷空气挡在北纬30°以北。
台风也在给副高“撑腰”。西北太平洋上活动的30号台风“蔷琵”，外围偏东气流把暖湿空气送上来，支撑副高不后退。杭州市气象局服务中心首席服务官叶春此前分析，正是这种形势让冷空气下不来、台风也进不来。
转折从21日开始。一股较强的冷空气自北而南影响我市，最高气温落到27℃，22日市区18至26℃，最低气温跌回“1”字头，薄外套该备上了。26日至28日还有一股冷空气，气温再下一个台阶。到那时，秋凉就要来了。
今年第30号台风“蔷琵”正携17级风力向西北方向移动，步步逼近我国东部沿海。昨晚6时，温州海事局正式启动Ⅳ级水上防台应急响应。
台风“蔷琵”生成初期，温州海事局就安排专人密切跟踪台风动态，每日两次研判台风动态。通过“海巡+空巡+电子巡航”三位一体的方式，全域开展“扫海”，摸清辖区船舶底数和船上人员情况，全面开展隐患排查，动态更新重点船舶清单，掌握船舶防台底数。截至19日18时，温州海事局通过VHF（甚高频）、短信平台等渠道向辖区船舶、航运企业、码头发布防台提醒信息逾3000条，同时督促码头、航运企业严格落实防台预案。
海事部门特别提醒：各相关单位、船舶要密切跟踪台风动态，早预警、早行动，利用风前有限窗口期落实各项防台措施。计划前往海岛的游客请及时关注航班动态，合理调整行程。如遇海上险情，第一时间拨打全国统一水上遇险求救电话“12395”。
来 源：温州日报
台风+冷空气，秋凉预计下周至
记者 徐龙飞 潘培期 通讯员 郑元茹 陈辛庚
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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