瑞安市委书记李剑锋检查部署防汛防台工作时强调：牢固树立底线思维极限思维 织牢织密防汛防台“安全网”

瑞安发布 2026-10-25 11:24:46

10月23日，瑞安市委书记李剑锋带队深入一线督导检查，并主持召开防御应对第30号台风“蔷琵”会商研判会。

今年第30号台风“蔷琵”正逐渐向浙江沿海靠近，预计带来持续风雨影响。10月23日，瑞安市委书记李剑锋带队深入一线督导检查，并主持召开防御应对第30号台风“蔷琵”会商研判会。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，牢固树立底线思维、极限思维，瑞安市上下心往一处想、劲往一处使，持续抓紧抓实防汛防台各项工作，坚决守护人民群众生命财产安全。

在锦湖街道虹桥北路，李剑锋实地察看低洼易涝点位，详细了解周边河网布局、道路排水等情况。他指出，要科学精准做好防涝排涝工作，动态排查风险点位，落实落细巡查、警示等措施，提前备好排涝设备和抢险力量，保障群众出行安全和城市正常运行。

来到位于安阳街道的瑞湖高速施工现场，李剑锋仔细询问工地停工安排、大型设备加固、施工人员转移等工作。他要求施工单位切实扛起主体责任，紧盯隧道口、高边坡、施工驻地等重点部位，全面疏通截水、排水沟渠，落实山洪地质灾害防范应急预案，坚决杜绝安全事故发生。

在防御第30号台风“蔷琵”会商研判会上，李剑锋强调，要坚决克服麻痹思想、松劲情绪，一以贯之做好防汛防台各项工作，牢牢把握防台工作主动权；要健全动态研判预警机制，密切跟踪台风路径、风力、降雨及水情变化，强化靶向研判、精准预警，推动预警与应急响应快速联动；要紧盯重点区域、重点部位，部署调配应急力量和装备，一旦出现险情第一时间处置到位；要加强监测预警和巡查排险，严防强降雨引发的小流域山洪、城市内涝等灾害，织牢织密防汛防台“安全网”。

瑞安市委副书记、瑞安市长陈汉存强调，要紧盯海上防台关键环节，围绕“船归港、人上岸、防意外、海塘安”要求，严格落实“五个全部”管控举措，织密海上安全防线；要做实做细陆上防台各项准备，滚动式开展风险隐患排查整治，持续完善“六防”体系；要强化组织领导，严格落实值班值守制度，严明防汛防台工作纪律，全力守护人民群众生命财产安全。

瑞安市领导朱建芳、林朝进、何志友、谢钦巨、金建宇等参加会议或检查。

来 源：瑞安发布

原标题： 李剑锋检查部署防汛防台工作时强调：牢固树立底线思维极限思维 织牢织密防汛防台“安全网”

记者 陈豫州、黄丽云、王鹏洲

本文转自：温州新闻网 66wz.com