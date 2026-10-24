温州日报 2026-10-24 08:46:00

在山东青岛刚刚落幕的2026年“数据要素×”大赛全国总决赛颁奖仪式上传来喜讯——10月23日，闯入决赛的5支温州队伍全部载誉而归，一举斩获1个一等奖、2个二等奖、2个三等奖，总数位居全省并列第一，实现我市在该项全国顶级赛事上的历史性突破。

温州网讯 在山东青岛刚刚落幕的2026年“数据要素×”大赛全国总决赛颁奖仪式上传来喜讯——10月23日，闯入决赛的5支温州队伍全部载誉而归，一举斩获1个一等奖、2个二等奖、2个三等奖，总数位居全省并列第一，实现我市在该项全国顶级赛事上的历史性突破。

作为《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》收官之年的标志性赛事，本届大赛由国家多部委联合主办，共吸引全国29307支团队、超14.5万人报名参赛，相比2024年首届增长超50%，热度空前。

市数据局（市人工智能局）相关负责人介绍，自开赛以来，该局联动各行业主管部门、高校科研院所与市场企业，组建跨领域专家智库，对重点种子项目开展“一对一”精准打磨。全市累计278支队伍报名参赛，经层层遴选，5支队伍闯入全国总决赛，覆盖绿色低碳、体育发展、城市治理、医疗健康、数据基础设施五大重点赛道。

五条赛道，五个答案，各不相同。捧回唯一一等奖的是正泰集团牵头的绿色低碳项目《数据要素赋能建筑自主智慧运维与能源管理》，其首创“筑身智能”架构，让大楼学会“自己管自己”，业主零投入即可共享节能收益。两个二等奖则来自百姓身边熟悉的场景：市社会体育指导中心牵头的《以码为媒数据赋能——打造全民健身数字化样板》项目，把全民运动码做成市民健身的官方数字通行证；温州智慧城市和数据研究院牵头的《房屋建筑统一代码赋能城市全域治理现代化》项目，为每栋建筑、每套房屋赋予独一无二的“数字身份证”。医疗健康赛道的三等奖由温州医科大学附属眼视光医院摘得，其牵头的《数据要素赋能眼科智慧诊疗与药械创新》构建眼科医疗数据全链条赋能体系，先后落地全国首例眼科医疗数据产品交易、全国首个眼科医疗数据知识产权科技成果转化；另一个则是温州市数据集团牵头的《重要功能节点多技术路线一体化融合应用》，为全市跨行业数据流通、数据产品研发、多领域场景创新筑牢硬件与平台根基。

近年来，温州抢抓人工智能发展机遇，于去年9月挂牌成立全国首个地市级人工智能局，加快部署实施人工智能创新发展三年行动，提速建设人工智能创新发展先行市，全力打造“AI示范应用第一城”。此次获奖的5个项目，正是扎根于这一数字生态、从温州本土场景中长出来的“应用尖兵”。我市将充分发挥获奖项目示范引领效应，推动大赛创新成果加快落地转化，进一步激活数据要素乘数效应，释放数据生产力，为全市培育发展新质生产力注入强劲数字动能。

来 源：温州日报

原标题： 温州斩获“数据要素×”国家大赛5项大奖

记者 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com