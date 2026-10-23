抢抓台风前窗口期 保障抢卸近17万吨电煤
温州都市报 2026-10-23 08:29:00
记者前天从温州海事局获悉，该局抢抓台风来临前的窗口期，保障“华润电力7”轮、“华润电力8”轮等4艘电煤船顺利抢卸近17万吨煤炭，最大限度为电煤运输提供保障，协助电煤企业拉高库存容量，做好能源保供。
温州网讯 记者前天从温州海事局获悉，该局抢抓台风来临前的窗口期，保障“华润电力7”轮、“华润电力8”轮等4艘电煤船顺利抢卸近17万吨煤炭，最大限度为电煤运输提供保障，协助电煤企业拉高库存容量，做好能源保供。
华润电力温州电厂码头地处浙江电网末端，承担着浙南地区能源保供的重要职责，电厂4台百万千瓦机组电煤需求量每日约3万吨。温州海事局密切关注台风动向，结合气象、海洋、水文等相关信息研判台风对辖区水域的影响范围，科学研判抢卸窗口期，并通过智慧海事系统、CCTV监控、无人机巡查、海巡艇巡航、执法人员现场检查等方式，为电煤船靠离泊和作业提供全链条精准服务。
来 源：温州都市报
原标题： 温州海事局提供全链条精准服务 抢抓台风前窗口期 保障抢卸近17万吨电煤
记者 陈伟 通讯员 郑元茹 吴创生
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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