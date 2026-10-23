温州日报 2026-10-23 08:48:00

“愿以吾辈之青春，捍卫盛世之中华！”长征胜利90周年纪念日前夕，温州各地接连开展活动追思烽火征程。从在报告厅静听老兵回溯烽火往事，到在山野之间以脚步丈量远征征程，红色火种在少年心底缓缓点燃，青春誓言回响瓯越大地。

温州网讯 “愿以吾辈之青春，捍卫盛世之中华！”长征胜利90周年纪念日前夕，温州各地接连开展活动追思烽火征程。从在报告厅静听老兵回溯烽火往事，到在山野之间以脚步丈量远征征程，红色火种在少年心底缓缓点燃，青春誓言回响瓯越大地。

“新中国成立那天，何木林用退化得几乎发不出声的嗓子，一字一字喊出‘我是红军’！”文成中学报告厅里，“最美退役军人”杨文龙动情地讲述着老红军何木林的故事：负伤被乡亲救下后，他怕开口说话暴露与当地人完全不同的口音，选择佯装聋哑，整整十四年缄口不语。

听完这段隐忍厚重的往事，文成中学学生刘函汐默然动容。她还陷在故事带来的震撼里，又被杨文龙说起的川陕红军烈士陵园的故事深深触动：“一万七千多座无名烈士墓，埋葬者牺牲时大多只有十八九岁。”

当天，还有四位老兵走进文成中学共话长征。瑞安市莘塍社区书记张一梅讲的是自己当通信兵时硬撑、结果拖了全队后腿的教训：“敢说‘我不行’，才是真正变强的开始。”全国劳动模范杨瑞军退役后扎根电力一线三十多年，将军营里听令而行的准则化为岗位上的自觉鞭策。“最美拥军人物”陶文相的故事起于硝烟弥漫的战壕：老山前线猫耳洞里，他率炮兵班鏖战93次，全班安然归队。文成籍退役士兵雷建军曾在上海外滩站过“拉链式人墙”，在隔离点穿着防护服一守就是十几个小时，他告诉在场少年：“你们能安安稳稳坐在教室里，是因为有人守在边疆、巡在海上、站在人潮里。”

瓯海区林桥头社区，红星老兵志愿服务队队长黄松光顺着时间线铺展史实，并结合自己在今年4月、9月奔赴瑞金、雅安、康定、泸定等红军长征重要节点寻访的见闻，把红军故事、长征历史与长征精神讲得通俗透彻。血战湘江、遵义会议、飞夺泸定桥、爬雪山过草地等红色故事，也在乡音讲述中鲜活起来。

在瑞安，另一场英雄事迹报告会如期开讲。1967年，在援越抗美战场上，缪德尧身负四十余处创伤，一枚未爆钢珠弹嵌入其臀部。他深知未爆弹凶险，为保护在场医护人员，主动提出暂缓手术，后经原762野战医院紧急手术，终于脱险，荣立一等功。

口述的故事动人入心，而长征精神，更需要一步一步去丈量、去体会。在文成珊溪镇，一场“重走红军路”红色研学活动如约开启，少年们走出课堂，用脚步复刻远征的艰辛。

在坦岐红军雕像广场举行开营仪式后，学生们整队出发，沿着山路前行。研学导师沿途讲述当地红色故事，把大家拉回了烽火岁月。真正的考验在随后的模拟打卡任务中——在“穿越封锁线”环节，一张绿色的迷彩伪装网压得极低，几乎贴着地面。孩子们背着背包，手脚并用，贴着粗糙的地砖向前匍匐。“行走长征路”“飞夺泸定桥”……经过山路跋涉，少年们依次闯过关卡，真切感受长征路上的重重险阻，读懂当年红军翻山越岭、负重前行的万般艰辛。

来 源：温州日报

原标题： 温州各地纪念长征胜利90周年 九十年征途回响，瓯越大地接力传薪

记者 潘培期 通讯员 温退军

本文转自：温州新闻网 66wz.com