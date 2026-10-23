温州“一港五谷”如何让青科会人才“留下来”“一起干”

温州晚报 2026-10-23 09:15:00

2026世界青年科学家峰会全体大会即将在温州启幕。一批因青科会结缘、在“一港五谷”扎下根来的青年科学家，早已备好了自己的“会前作业”——有人带着最新成果上会路演，有人把自研成果搬进了展示区，还有人正以“过来人”身份，向海内外的同窗好友发出邀请。

温州网讯 明天，2026世界青年科学家峰会全体大会将在温州启幕。一批因青科会结缘、在“一港五谷”扎下根来的青年科学家，早已备好了自己的“会前作业”——有人带着最新成果上会路演，有人把自研成果搬进了展示区，还有人正以“过来人”身份，向海内外的同窗好友发出邀请。

结缘：青科会让人才与城市“双向奔赴”

“我和温州的缘分，始于青科会。”温州大学碳中和技术创新研究院院长、温州市钠离子电池重点实验室主任侴术雷曾在澳大利亚从事14年钠离子电池研究，学术上不断取得突破，但受限于海外产业链，科研成果难以落地转化。首届青科会向他发出邀约，那次温州之行，成为他事业的重要转折点。

作为汇聚全球青年英才的科创平台，青科会不仅是学术交流的会场，更是人才与城市双向奔赴的纽带。青科会上，侴术雷感受到温州求才的诚意，也看到这座城市浓厚的创业氛围。2021年，侴术雷归国，携钠离子电池项目落地温州大学。

温籍青年科学家杨佳威深耕脑机接口十余年，其团队是全球少数掌握高分辨率视觉脑机接口核心技术的团队之一，正致力于帮助失明患者恢复视力。“这类产品需要长期持续投入，我们暖芯迦团队投入的资金已超过三亿元，在经济和精神的双重压力下，一度有放弃的念头。”杨佳威说。青科会上，杨佳威遇见诺贝尔物理学奖得主、美国国家科学院院士约瑟夫·胡顿·泰勒，并与其就脑机接口临床医疗应用展开交流。杨佳威还在青科会上看到了全球脑机接口技术的前沿进展，坚定了继续研究的信心，更加明确了团队的技术路线。

2021年底，他的团队在温州设立子公司，次年便与中国眼谷开启联合研发。“地方政府有长远眼光，早早把团队引进眼谷扎根。”在他看来，眼谷完备的产业生态，让原本停留在实验室的技术真正看到了落地成药的希望。

同样因青科会与温州结缘的，还有高安明。“因为青科会，我来到了温州，实现了从0到1的突破。”高安明说。2020年，海归博士高安明和同伴来到温州龙湾，从零起步搭建射频滤波器芯片的全产业链。“没想到5年就建起全产业链芯片企业。”如今，这支海归团队已汇聚30名硕博人才，手握近300项专利，实现月产7000片晶圆，填补了温州集成电路制造环节的空白。

2025年，有15年功能性聚烯烃薄膜研发经验的资深研究员、博士胡卓荣从广东奔赴而来，加入温州首家由民企全资控股的新型研发机构——浙江金田高分子材料研究院。这家研究院的诞生同样与青科会息息相关。首届青科会上，通过温州市科协牵线，金田新材董事长方文彬结识了中国科学院院士杨玉良。2021年，在杨玉良的鼓励和指导下，金田联合另外两家民企，自筹资金2000万元成立高分子材料研究院，并邀请杨玉良担任首席科学家。

扎根：从“借会识人”到“以谷留人”

自2019年首届青科会举办以来，117个创新平台、1244个前沿项目在温州落地生根；高新技术企业增至4772家、增长2.6倍，引育75家高能级科创平台……青科会散场之后，人才凭什么留下？“一港五谷”给出了温州的答案。

中国（温州）数安港、中国眼谷、中国基因药谷、国际云软件谷、中国（温州）新光谷、中国（温州）智能谷——这六颗明珠镶嵌在环大罗山科创走廊上，各自锚定数据安全、眼健康、生物医药、软件信息、激光光电、人工智能等赛道，把峰会带来的技术、项目和资本，一一对接到温州雄厚的民营制造底座上。

“这座城市在生物医药领域日益浓厚的创新氛围和清晰的产业布局深深吸引了我。”温州医科大学教授宋林涛从温医大毕业，历经近十年求学，最终选择回到温州。温州为他解决了住宿问题，他参与的项目还申请到了科研经费。周末，他会和同事去海鲜大排档，在“江蟹生”的烟火气里聊工作与生活。他说：“温州不仅是个工作的地方，更是个有滋有味、充满人情味的家。”

宋林涛带领团队深耕“发现药物靶标与作用机制”，从临床样本中寻找关键蛋白，为非酒精性脂肪性肝病、肥胖、糖尿病等治疗探索新路径。而他的科研方向，恰好与温州打造“生长因子之城”、建设基因药谷的产业战略高度契合。中国基因药谷聚焦生长因子等生物医药方向，2025年新增47家企业，入选省级未来产业先导区，建成全国最大重组蛋白药物CDMO生产基地。温州市基因药谷管理服务中心副主任徐磊说：“每届青科会都像为我们量身定制的‘加速器’。”

还有人把温州当成了“长出来的地方”。大学生创业企业禾谷智能去年10月落户数安港，负责人匡振坤说：“很难找到第二座如此适配企业成长的城市。”企业主攻景区智能化机器人，数安港完备的公共数源直接赋能技术迭代。去年，他们还带着机器人走进了青科会的展示现场。数安港开园以来集聚企业超1600家，仅今年就新增人工智能企业173家。

2025青科会学术派对的签约台上，13个“一港五谷”推荐项目与7个青年科学家创新创业项目依次落笔。全场108个新质生产力“双招双引”项目签约，而“一港五谷”为这场峰会储备的优质项目达101个，涵盖人工智能与生命健康两大前沿领域。

个体的学术志趣与城市的产业坐标在此咬合，“以会引才、以平台聚才、以产业留才”的机制不再是抽象表述，而是一个人安放事业与生活的人生选择。“借会识人，以谷留人”，成为温州引才朴素却极有效的一招。

反哺：从“参会者”到“东道主”

眼下，随着第八届青科会逐步到来，这些人才的身份正在悄然转变：不再只是峰会的“听众”和“客人”，而是城市的“东道主”、招引的“活名片”。

2024年11月，世界青年科学家联合会正式成立。侴术雷从接受平台赋能的参会科学家，成为世界青年科学家联合会副理事长，完成了从“被服务者”向“服务全球英才的建设者”的转变。目前其团队已获批浙江省国际联合实验室，正积极冲刺国家级国际联合实验室，同步申报国家引才聚才基地，依托联合会打通海内外人才通道。

杨佳威暖芯迦团队的视觉脑机接口从2025年“盲猴抓取小球”到2026年患者植入后写下汉字，一年内完成了从动物实验到人体临床的关键跨越。他感叹：“对于临床转化阶段的企业，青科会汇聚了全国顶尖的临床医生、科研团队，以及产业资本和行业主管部门，能帮我们快速打通‘科研—临床—产业’的壁垒。”正因如此，2026青科会到来时，他不仅要将视觉脑机接口产品带到大会现场，更积极向身边脑机接口、医疗器械、硬科技领域的同行和青年科研学者推荐参与。一个被峰会“催化”过的创业者，转身成为峰会最有说服力的推荐人。

今年，青科会继续坚持让青年科学家唱主角——45岁以下青年代表占比超80%，全体大会将发布一系列支持青年科学家成长发展的榜单与奖项。为了吸引人才，大会还推出20条有特色的科技人文参访线路，邀请海内外青年科学家走进“一港五谷”等科创园区，近距离触摸温州真实的产业脉搏。

当青科会的聚光灯再度亮起，“一港五谷”里的青年科学家们，有的已备好成果汇报，有的正张罗着把新朋友引荐给这座城市。青科会为媒，“一港五谷”为巢——温州的人才故事，正从“引进来”走向“留下来”“一起干”。

来 源：温州晚报

原标题： 从“参会者”到“办会人” 温州“一港五谷”如何让青科会人才“留下来”“一起干”

记者 张嫣彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com