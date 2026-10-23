温州日报 2026-10-23 08:43:00

“双11”将近，各大品牌促销活动如火如荼。打开温州女装品牌迪哈利（D-HARRY）的小红书页面，可以看到各种明星穿搭该品牌服饰的形象展示，给关注该品牌的消费者增添了许多兴趣认同与情绪消费的乐趣。

迪哈利品牌线下门店。受访者供图

温州网讯 “迪丽热巴英伦风范”“赵丽颖飒爽干练”……“双11”将近，各大品牌促销活动如火如荼。打开温州女装品牌迪哈利（D-HARRY）的小红书页面，可以看到各种明星穿搭该品牌服饰的形象展示，给关注该品牌的消费者增添了许多兴趣认同与情绪消费的乐趣。

专注于英伦复古风赛道的迪哈利，近年来瞄准时尚前沿的明星穿搭，凭借自身时尚的设计与优越的品质，将大量产品“送进”明星衣帽间，以大批量的“明星同款”扩散温州女装品牌影响力。

“我们是从当影视剧的服饰赞助商开始和明星们结缘的。”温州女装协会会长、迪哈利品牌创始人叶洁告诉记者，从《温州一家人》系列到《奋进的旋律》《大江大河2》《囧妈》，近年来，迪哈利为不少影视作品定制过服饰，也多次享受到了“明星同款”的强大带货效应。

如何将这种流量从偶发现象变成固定项目？迪哈利公司为此设立了专门的项目部，对接了更多的剧组、明星团队中的造型师、时尚杂志等，构建了一条将产品送进明星衣帽间的渠道。“这是一个双向选择的过程。”叶洁表示，尽管明星们对服饰的需求远超普通人，但他们也有各自的穿搭风格诉求。因此每当公司设计出新款服饰之后，相关团队就会进行大量调研，为新品寻找和定位契合度最高的明星。而正是这种风格上的双向奔赴，使得迪哈利的服饰往往更容易被明星们选中，被穿进他们的各种工作、生活场景中。据介绍，从赵丽颖、迪丽热巴到田曦薇、陈乔恩、宁静，如今迪哈利的“明星同款”产品至少已达到数十款。

与传统的品牌代言人模式相比，这种“只求拥有，无需代言”的合作模式成本更低，却能以更广阔、更多维的视角展现品牌的形象。据透露，“明星同款”带来的流量，为迪哈利造就了多个爆款产品。但由于推广方式上的受限，也有不少“明星同款”产品反响平平。叶洁认为，消费者频频“求链接”固然是意外之喜，对于品牌来说，“明星同款”给客户带来认同感与情绪消费价值也极为可贵。

迪哈利是嘉韩实业有限公司旗下以英伦复古风为核心的品牌， 该公司以“多元时尚生态构建者”为定位，努力覆盖全年龄段、多场景需求的品牌矩阵。其中迪哈利的英伦复古构建出适合工作、下午茶、出游等偏文艺的场景；饰品品牌ACIUM帮助消费者表达个性；欧陆天使品牌则助力消费者在隆重的场合闪亮登场……叶洁认为，在消费市场相对低迷的当下，包括迪哈利在内，嘉韩实业旗下的各大品牌都在主动放大“声量”，吸引和集聚更多潜在客户加入其中，持续壮大品牌的基本盘。他们不仅借助明星同款扩大品牌影响力，还在提升品牌增值服务方面下了大力气——如在各大门店配备服装搭配师，为客户提供定制化服务；变温州旗舰店为品牌会所，定期举办各种沙龙活动传递时尚理念；迪哈利的客群中女教师群体占了相当比例，他们便在每年9月推出为期一个月的教师月活动，通过各种线下服务活动回馈教师客户。

近年来，迪哈利品牌不仅实现原有VIP客户的稳定复购，还实现了新增VIP客户10%—20%的年增长率。

“明星同款”同样在嘉韩实业代理的意大利知名配饰品牌阿仕慕（ACIUM）运营上成为重要发声工具。自2025年该公司拿下阿仕慕的中国区代理权后，很快就推出了陈立农、张凌赫、于文文等众多明星的“同款”产品。叶洁表示，将通过配饰这一全新领域的运营实践，探索和挖掘更年轻消费市场的潜能。

来 源：温州日报

原标题： 变品牌为“明星衣帽间” 温州女装给出一种流量新解法

记者 李显

本文转自：温州新闻网 66wz.com