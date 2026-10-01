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受台风“蔷琵”影响，温州部分列车、航班有调整

上铁集团、温州机场 2026-10-24 00:00:00
受台风“蔷琵”影响，温州部分列车、航班有调整，一起来关注↓

　　受台风“蔷琵”影响，温州部分列车、航班有调整，一起来关注↓

　　部分列车调整

　　受今年第30号台风“蔷琵”影响，为确保铁路运输和旅客出行安全，铁路部门及时启动应急响应，调整列车开行方案，计划23日17时至24日24时对杭深铁路、金温铁路、杭台高铁等线路部分区段采取临时限速措施，24日对杭深铁路、金温铁路、杭台高铁等线路部分途经列车临时停运。

　　下一步，铁路部门将密切关注天气变化，根据风速、雨量和灾害影响程度等实际，适时采取限速运行、缩短运行区间、恢复开行、加开列车等措施，动态调整列车开行方案，确保旅客安全出行。广大旅客可关注车站公告或登录12306网站（含手机App），及时了解列车开行信息，妥善安排行程。

　　凡购买相关停运列车车票旅客，可自列车停运信息公布时起至车票乘车日期后30日以内在12306网站（含手机App）办理退票手续，或持购票时所使用的有效身份证原件到车站退票，以上均不收取退票费。

　　部分航班调整

　　受今年第30号台风“蔷琵”影响，截至10月23日22:00，10月24日温州机场取消航班预计共44架次，其中进港21架次，出港23架次。具体航班取消情况如下：

　　进港航班

*以上信息暂供参考，请旅客出行前再次与航空公司联系，确认最新航班动态后合理安排行程。

　　出港航班

*以上信息暂供参考，请旅客出行前再次与航空公司联系，确认最新航班动态后合理安排行程。

　　请旅客及时关注天气状况和航班调整信息，如需获取温州机场最新航班动态，请致电温州机场客服热线0577-96555和相关航空公司服务热线，各航司24小时服务电话汇总如下：

　　或登录各大航空公司官网以及微信公众号进行查询。

　　温馨提示

　　1.台风天气风雨影响持续，建议大家合理调整出行安排，尽量错峰规划行程。如需出行，优先选择公共交通；自驾出行请减速慢行，预留充足通行时间。

　　2.已购买航班延误险、取消险的旅客，可留存航班取消凭证，按保险条款申请理赔，切实保障自身权益。

　　3.办理客票退改业务优先拨打航司热线或线上自助操作，减少线下等候。若您已经抵达机场，请多留意航站楼广播与航班显示屏，保持手机畅通，有任何需求可随时咨询现场工作人员。

　　4.恶劣天气航班调整实属不可抗力，还请各位旅客多多谅解。期待理性沟通、文明交流，携手共建和谐出行环境。

来　源：上铁集团、温州机场

原标题： 受台风“蔷琵”影响，温州部分列车、航班有调整

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：杨丽审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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