一路上与遗忘“抢”记忆，烈士寻亲如何行稳致远

潮新闻 2026-10-30 09:58:00

为了让烈士“团圆”，温州一群志愿者奔波7年，联动5省40个县（市、区），行程6800多公里，为124位烈士找到亲人，为15位烈士确定安葬地，编纂烈士事迹材料10万余字……这组数字串成了《让英雄归来——老兵护航英烈“四阶递进”全链条志愿服务项目》，并从全省105个征集项目中脱颖而出、斩获金奖。

“感谢温州这些亲人，没有你们，圆不了我们这个家。”近日，在第三届浙江省退役军人志愿服务项目大赛现场，张盈富烈士的儿子张旭东讲述着与父亲跨越62年的“重逢”。

为了让烈士“团圆”，温州这群志愿者奔波7年，联动5省40个县（市、区），行程6800多公里，为124位烈士找到亲人，为15位烈士确定安葬地，编纂烈士事迹材料10万余字……这组数字串成了《让英雄归来——老兵护航英烈“四阶递进”全链条志愿服务项目》，并从全省105个征集项目中脱颖而出、斩获金奖。

温州市退役军人事务局供图

金奖之后，考题还在继续：烈属在老去，线索在湮灭，124个名字之后，还有多少名字在等？6800公里走完，这条寻亲路怎样才能更好走、走得更远？

抢在遗忘前，把线索“捞”回来

为烈士寻亲，起点很朴素。全市现有在册烈士4002名，仅翠微山烈士陵园就长眠着200位。2019年，温州市退役军人事务局在烈士排摸中，发现了问题：不少墓碑前常年没有烈属祭扫。

“当年，他们为我们牺牲，今天，让我们为他们做一件事。”沿着这个想法，温州市退役军人事务局开启为烈士寻亲行动。安葬在翠微山的宁波籍烈士柴水香“找”到了亲人。1930年，柴水香在温州松台山就义，年仅27岁。2021年4月，其侄女柴连英捧着鲜花站到墓前，这一面，隔了90年。

90年太久。温州开始给自己压时间：2024年3月，全市累计为72位烈士找到亲人；今年1月5日，志愿者杨文龙、沈正超在永康长城村握住93岁沈兰香的手，第100位；又过3个月后，这个数字变成120；到今年10月，是124。

温州市退役军人事务局供图

数字往上走，难度也在往上走。为烈士寻亲，难的不是路远，是线索断在时间里。

长眠洞头的宁波籍江小海烈士，档案上只有五个字：西林公社五村。经过几十年区划调整，“公社”没了，“五村”更无处可查。寻亲志愿者先奔宁波鄞州区西林禅寺，再找旧属西林公社的胡家坟村，问了数十位老人，一无所获。直到90岁的村民胡和亭开口：“五村，就是现在姜山镇的唐叶村唐家汇。”志愿者们掉头赶去，找到90岁的村民唐国权。老人认出照片，却说出另一个答案：江小海不是本村人，是当年从外地来打长工的，1951年跟村里青年一起参军，1954年牺牲在洞头，本地没有亲人。

线索到这里，又断了。志愿者们没有放弃。他们找到村干部，一趟趟商量，最后村里决定在文化礼堂为江小海立一块纪念牌。大家想法很一致：就算没有直系亲属，也不能让英名被埋没。

将复原的高景成烈士照片送给烈士家属（右三）。温州市退役军人事务局 供图

这是寻亲路上常见的一种结局：人找到了，家没找到。温州的解法是——没有血脉亲人，就在村志记、宗祠挂、礼堂铭。

寻亲办法也在迭代。大数据排查、族谱比对、公安协助查档、AI修复画像、专家集体研判，“几条腿”一起跑。为张盈富烈士寻亲，志愿者在江苏、浙江两省六地接力了4年。

“寻亲工作是在和时间赛跑。”温州市退役军人事务局相关负责人王朝阳说，“抢”在记忆模糊前，把名字、籍贯、一张照片、一句乡音，从老人嘴里、从族谱里、从档案里，一点点捞回来。

抢在断档前，把机制“焊”牢固

找到人，就结束了么？温州的答案是：四阶递进——寻亲溯源、史料抢救、烈属服务、红脉传承；寻亲，只是第一阶。

这套打法并非临时起意。2024年7月，温州市退役军人事务局印发《全域联动开展“一待一带一代”为烈士寻亲工作方案》，由市县一体组建寻亲专班，市局分管领导任组长；没有烈属登记信息的烈士，一人一档、动态管理；寻亲信息由温州革命烈士纪念馆统一审核发布，再推送各类头部传播平台。

志愿者杨文龙在金华翻阅烈士族谱。温州市退役军人事务局供图

责任怎么落地？首问负责制，谁接到线索，谁就负责到底；跨区域协作，民政、档案、党史、文旅齐上，必要时商请公安查档。

机制转起来，个案就不再靠运气。寻亲成功的烈士，配套照片修复、AI画像、口述史拍摄；烈属一户一档，逢年过节有人代祭扫，生活有难处则对接属地帮扶。

跳出温州来看，这场先行，实际也是踩在国家制度的节拍上。

早在2022年3月，中办、国办、中央军委办印发《关于加强新时代烈士褒扬工作的意见》，明确了“持续做好为烈士寻亲”。

2024年修订的《烈士褒扬条例》，也把“政府主导、社会协同、公民参与的工作机制”写了进去。

南京籍宋胜利烈士的侄子宋伟平在墓前献花。温州市退役军人事务局 供图

今年，烈士寻亲还被纳入“十五五”规划纲要，全国烈士寻亲一体化平台完成上线试运行、即将向公众开放。

浙江的做法同样清晰，省退役军人事务厅在官网推介了温州“政府主导、部门协作、社会赋能”的全域联动机制。

有了焊住流程的机制，还要有人来传承。寻亲志愿者的骨干，多是六七十岁的退役老兵。杨文龙多次带队跨省，黄松光还在给学生讲寻亲故事，70多岁的侯定锦对着镜头录视频。他们熟悉番号、熟悉方言、熟悉怎么跟老人搭上话……10年之后，谁来接续？一支结构稳定、有经费保障、足够专业的年轻队伍，尤为重要。

抢在老去前，把火种“递”下去

今年7月，在温州烈士事迹陈列馆，一个年轻姑娘接过“我家的英烈故事”烈属寻访行动出征旗。她叫何美绮，温州大学学生，退役军人。接下来，她所在的志愿者队伍要定向走访70位革命先烈的遗属，把散在民间的口述史料、遗物线索一件件收回来。

同行的还有温州大学、温州理工学院、温州职业技术大学、浙江工贸职业技术学院、浙江东方职业技术学院5所高校的“为烈士寻亲”志愿服务队。

烈属张旭东与弟弟张旭初与老兵志愿者共同参加烈士事迹介绍会。共享联盟·永嘉 葛璞瑞 摄。

今年4月3日，洞头区烈士陵园飘着细雨。83岁的陈尚贤从金华永康赶来，带着一家四代14人，奔波近300公里。他从包里取出一把二胡——76年前，大哥陈纯贤亲手做的。哥哥1954年牺牲在洞头，这把琴他拉了70多年。那天他在墓前拉了两支曲子，一支《孟姜女寻夫》，一支《打靶归来》。

“哥，这是我最后一次给你拉二胡了，以后，它就留在这里陪你。”他把二胡、日记本、老照片一起捐给了陈列馆。动人的背后是紧迫。寻亲成功率，取决于一个残酷变量：还有多少亲人在世。

翻开寻亲档案，几位烈属的年龄让人心头一紧：丁馨成95岁，周翠玲94岁，沈兰香93岁，潘大章82岁——每个年龄背后，都是一扇即将关上的门。晚一年，可能就是一个永远的问号。

老兵黄松光宣讲烈士寻亲故事。温州市退役军人事务局供图

温州把“传承”看得很重：宣讲105场，覆盖3万余人；为烈士生成事迹二维码，扫码能读完一生；相关图文视频传播超百万。

年轻人刷到视频或许会眼眶湿润，但能直抵人心的往往还是参与——查一次档案，跑一趟村子，把老人讲述的故事，变成可以传递的事迹。从“找到你”到“记住你”，温州志愿者走了6800公里路。这条路，没有终点，他们期待更多年轻人加入。

来 源：潮新闻

原标题： 一路上与遗忘“抢”记忆，烈士寻亲如何行稳致远

记者 尤建明

本文转自：温州新闻网 66wz.com