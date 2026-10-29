温州都市报 2026-10-29 08:45:00

近日，有热心市民反映，在市区天樾玺一期（备案名：天云园）住宅小区，有业主在楼宇中空区域搭建“平台”，涉嫌占用公共区域。希望有关部门及时介入处置，消除隐患。

中空区域未搭建钢梁等设施

中空区域搭建钢梁等设施

近日，有热心市民反映，在市区天樾玺一期（备案名：天云园）住宅小区，有业主在楼宇中空区域搭建“平台”，涉嫌占用公共区域。希望有关部门及时介入处置，消除隐患。

小区业主：

不仅私占公共空间，还有安全隐患

天樾玺一期位于鹿城区滨江街道，由温州保悦置业有限公司开发建设，包括商品房住宅、政策性用房（人才房）等在内的建筑2025年交付使用。据业主反映，涉事搭建的“平台”位于东2区某栋住宅楼4层。

昨天上午，记者来到该小区违建现场，在301室入户门外侧的公共区域看到，地面摆放着不少休闲设施，上方架有多根钢梁，与墙壁连接处可见明显的墙体切割与金属焊点痕迹；与之相对的303室同一位置，未见任何搭建，整体空间通透性较好。4楼的情况更为直观，钢梁、底部板材与四周墙壁围合成一个封闭的独立空间。

同栋楼业主蒋先生（化姓）对此表示担忧：“对建筑外立面打孔并加装钢梁，不仅占公共空间，还有安全隐患。如果后续有人‘破墙’扩大使用，后果更难控制。”

事实上，类似的搭建现象在东2区并非个例。在另一栋楼的3楼，记者看到搭好的钢架尚未铺设板材，现场仍能闻到电焊气味。

执法部门：

限期拆除令已下，当事人未提申辩

有知情人士透露，按照政策要求，天樾玺一期东2区楼栋5层以上为人才房（90平方米、120平方米、140平方米），5层及以下为商品房。楼下的商品房多为155平方米，因而在部分房源北侧形成了一个中空，具备外拓的空间，“如果一下子能多出几十个平方米，普通人很难抵住诱惑。”

在401室入户门上，记者注意到贴有物业服务中心出具的《违规整改通知书》，以及鹿城区综合行政执法局出具的《责令停止违法建设通知书》《责令限期改正告知书》。材料显示，涉事业主未取得建设工程规划许可证，属擅自搭建，被责令立即停工，并于10月19日前自行拆除；如有异议，可提出陈述、申辩。

“前段时间有执法人员来过现场，这几天好像没啥动静了。”蒋先生表示，既然该行为涉嫌违法，就应责令对方及时整改，恢复楼栋区域原有建筑面貌及公共使用功能。

昨天下午，鹿城区综合行政执法局相关工作人员回应称，涉事业主未在期限内提出陈述、申辩意见，后续将根据调查结果依法依规处理。该局同时要求小区物业对其余楼栋是否存在类似情况展开前期排摸，结合实地走访后进一步处置。

来 源：温州都市报

原标题： 小区里有人私搭“空中楼阁”占用公区

温都记者

本文转自：温州新闻网 66wz.com