潮新闻 2026-10-28 08:28:00

10月27日，温州市民政局发布公告，温州市猪肉品流通行业协会拟被强制注销。据了解，这是浙江首例由部门提出注销社会组织的案例，打破了“僵尸型”社会组织“进得来、退不出”的治理困局。

10月27日，温州市民政局发布公告，温州市猪肉品流通行业协会拟被强制注销。据了解，这是浙江首例由部门提出注销社会组织的案例，打破了“僵尸型”社会组织“进得来、退不出”的治理困局。

苏巧将 摄

省民政厅社会组织管理局相关负责人表示，温州的探索补齐了社会组织退出短板，为推动形成规范有序、高效有为的社会组织高质量发展格局开辟了新路。

温州市猪肉品流通行业协会成立于2014年，有84家会员单位，多为农贸市场猪肉摊位，承担行业自律、信息交流、协调服务等职能。经相关部门核查发现，该协会已多年未开展活动，登记住所空置，内部运转严重失灵。该协会副会长介绍，早在四五年前，协会就陷入半瘫痪状态，没有剩余会费，连场地租金都付不起。

这类名存实亡的社会组织并非个例。社会组织是基层治理的重要参与者，是凝聚社会力量、联通政企的重要纽带。但部分社会组织长期不开展活动、负责人失联，成为基层治理一大痛点。

“这些‘僵尸型’社会组织无法发挥应有功能，却持续挤占社会资源，消耗行政监管成本，还存在被非法利用的风险。”温州市民政局社会组织管理局局长潘建勇说，“僵尸型”社会组织退不出的主要原因之一，是注销程序难以启动，“因为成员流失或决策机构不完善等，这些社会组织无法正常履行内部终止决议程序，自主退出的路径就此卡住。”

制度堵点迎来顶层破解。今年上半年，国务院修改《社会团体登记管理条例》，新增对行业协会商会终止情形的规定，并明确业务主管单位、行业管理部门及有关机关可以向登记管理机关提出注销相关行业协会商会。

今年9月，温州率先出台行业协会商会强制注销登记实施指引（试行），明确强制注销发起主体、适用条件、办理程序等关键环节，列明20项强制注销类型清单，包括连续两年未按章程规定召开会员大会、法定代表人失联满6个月以上等。

“温州市猪肉品流通行业协会符合多项强制注销情形。我们多次约谈协会负责人，但对方始终未自主提出注销申请。”温州市委社会工作部相关负责人说。10月14日，温州市委社会工作部以牵头负责行业协会商会工作的名义，作为发起单位向温州市民政局提交申请，对温州市猪肉品流通行业协会启动强制注销程序。

来 源：潮新闻

原标题： 温州向“僵尸型”社会组织动刀 一行业协会由部门提出注销，为全省首例

记者 张蓉 张银燕 通讯员 温民宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com