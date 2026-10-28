温州日报 2026-10-28 08:30:00

10月27日，为期6天的2026青灯市集全国美学大会（秋季）启幕。秋色宜人，古榕垂荫，塘河畔再次迎来人潮涌动的盛况，老摊主久别重逢，新摊主怀揣憧憬。

温州网讯 10月27日，为期6天的2026青灯市集全国美学大会（秋季）启幕。秋色宜人，古榕垂荫，塘河畔再次迎来人潮涌动的盛况，老摊主久别重逢，新摊主怀揣憧憬。

本届市集以“青灯有戏·世界同音”为主题，把宋元南戏、世界音乐、古物新生、禅茶雅集与青年创意，铺展成一场可游、可赏、可品的东方生活美学长卷。1000余个海内外美学商家、1500余个品牌携28万余件匠心作品在此亮相，从主馆到西馆，从桥廊到河畔，往来人流与匠心器物相映交融。

市集里，故事比货品更动人。

廊桥上，北京来的“一树年轮”主理人妥妥第一次参加市集，摊位还未摆满，周边全貌还没看清，货架上的帽子已售出好几顶，她笑呵呵地说：“这个市集氛围果然名不虚传！”

河畔边的方巷工坊，实木拼花设计师林祥杰正与顾客互加微信好友，对于各路自媒体的采访拍摄，这位手艺人羞涩地摆摆手说：我不太会讲，你们随便拍就好了。

而浙派古琴传习所的蔡瑞碧老师的“画风”则完全不同，她笑称自己是“青灯的原住民”，路过老摊主铺前，还没等她开口，主理人就热情地喊她了；遇到熟悉的外籍宾客，她的英语也是张口就来。她说：“大多数人只看到市集热闹的一面，却不知道塘河畔幽静养心的一面，平时也可以来哦！”

开幕式还举行国际传统手工艺与活态遗产合作伙伴授牌仪式，宣布“青灯”正式纳入国际民间艺术组织（IOV）合作体系，参与共建民间艺术保护与创新交流中心，让温州本土实践与世界资源双向赋能。

当艺术与烟火气相遇，青灯正以独有的东方美学姿态，向世界发出同频共振的声音。

来 源：温州日报

原标题： 青灯市集启幕！海内外千余美学商家同赴东方美学之约

记者 洪越风

本文转自：温州新闻网 66wz.com