温州日报 2026-10-27 08:09:06

日前，记者从温州龙湾国际机场获悉，今年以来，温州货站交出了一份分量十足的“成绩单”。截至10月18日，货站货邮吞吐量突破10万吨大关，较上年提前4天达成该节点，创下历年突破10万吨的最早纪录。这标志着温州货站货邮吞吐能力再上新台阶，货运业务增长势头强劲。

温州机场航空货站承运的锂电池货物通过圆通航空全货机发出。受访者供图

温州网讯 智利三文鱼、西班牙火腿接连落地温州口岸，锂电池出口量飙升至去年全年的127倍，浙南香菇、冬笋、杨梅批量飞向海外……日前，记者从温州龙湾国际机场获悉，今年以来，温州货站交出了一份分量十足的“成绩单”。截至10月18日，货站货邮吞吐量突破10万吨大关，较上年提前4天达成该节点，创下历年突破10万吨的最早纪录。这标志着温州货站货邮吞吐能力再上新台阶，货运业务增长势头强劲。

当前宏观外部环境复杂，外贸需求起伏波动，周边机场货运竞争持续加剧，区域货源分流压力较大。面对多重考验，温州货站货邮业务实现节点提前达成，增长韧性充分凸显。这份来之不易的增长成果，主要依托市场开拓多点突破、安全服务双轮驱动、地方产业协同深化，为核心业务板块提供支撑。

今年以来，温州货站持续挖潜国内腹舱资源，提升腹舱装载利用效率，拓展陆转航业务；做强国际腹舱业务，打通多条跨境冷链通道，推动智利冰鲜三文鱼、西班牙伊比利亚火腿进口落地，完成冻鲭鱼出口首单，助力跨境生鲜、特色食品双向流通。全货机航线也加快扩容提质，新开通温州至雅加达、达卡国际全货机航线以及海口—温州—深圳国内全货机航线，恢复温州至郑州航线；首尔、马尼拉等重点航线运营效能释放，装载率位居全国前列。在完善航线网络的基础上，温州货站深耕特色货源市场，锂电池现已出口367.30吨，达到2025年全年运量的127倍；此外，还持续保障香菇、冬笋、杨梅等浙南特色农产品出海，货源结构持续优化，外贸服务能力不断提升。

货量增长背后，安全和服务支撑同步跟进。安全管理上，温州货站强化机坪装载全流程监管，保障现场运行平稳；推进岗位标准化建设，完善可视化作业指导体系，开展安全培训考核、手册文审验证及安全宣教，设立风险隐患曝光台，压实各层级安全责任。服务保障上，联动航司、海关、货代建立多方协同机制，打通绿色通道，压缩通关查验时效，保障生鲜、高价值货物快速流转；推行机坪作业全过程留痕，细化锂电池、冷链、电子元器件等特货防护规范，口岸综合保障能力持续增强。

航空物流同时深度对接地方产业，筑牢增长底盘。如承接集成电路、印刷电路板等高时效货品，今年以来，相关进出口货量已近900吨。此外，依托冷链口岸优势，打通生鲜空运、通关、分拨链条，做强浙南进口冰鲜集散业务，形成本地货出海、海外货入温的双向流通格局。

温州机场相关负责人表示，迈过10万吨货量重要关口，温州货站将乘势而上，持续拓宽国内外货运通道，深化产航融合，为温州对外开放和地方经济高质量发展贡献空港货运力量。

来 源：温州日报

原标题： 截至10月18日 温州机场货邮吞吐量突破10万吨

锂电池出口激增127倍

记者 张晨 通讯员 张烁

本文转自：温州新闻网 66wz.com