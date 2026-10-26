潮新闻 2026-10-26 09:13:45

为持续深化巾帼科技创新行动，推动前沿科技成果落地转化，10月25日，2026世界青年科学家峰会女科学家论坛分会场“巾帼科企面对面”活动在温州举行。

为持续深化巾帼科技创新行动，推动前沿科技成果落地转化，10月25日，2026世界青年科学家峰会女科学家论坛分会场“巾帼科企面对面”活动在温州举行。

温州市妇联供图

本次“巾帼科企面对面”活动由世界青年科学家联合会、温州市妇联、温州市大数据局主办，得到全国、省妇联高度重视和大力支持，来自全国各地的知名女科学家、行业专家，以及温州多位优秀女企业家代表齐聚一堂，共话数智创新、共谋产业发展、共促成果转化。

温州市妇联供图

据悉，温州市妇联已连续六届承办青科会女科学家论坛，持续擦亮青科会巾帼科创特色品牌，为温州集聚高端女性科创资源、搭建产学研合作平台作出积极贡献。今年活动由世界青年科学家联合会女科学家工作委员会牵头，合作层级更高、资源维度更广、对接深度更强，标志着温州巾帼科创对外交流合作迈向更加专业化、高端化、常态化的全新阶段。

温州市妇联供图

活动前期，与会嘉宾先后走进温州国际云软件谷、浙南AI内容创作与传播基地、浙江国技互联集团有限公司、康奈集团新绿智能工厂实地参观，近距离观摩温州数字经济发展、传统制造业数字化、智能化转型成果，直观感受温州民营经济活力与产业创新优势。

座谈会上，温州市妇联党组书记、主席蔡月琴系统介绍温州妇联深耕巾帼科创、服务女性人才、搭建创新平台的工作举措，阐述本次科学家与企业家面对面深度对话的重要意义，期待以青科会为纽带，持续搭建双向交流、供需对接、成果落地的长效机制，让巾帼智慧赋能温州高质量发展。

温州市妇联供图

温州市数据局相关负责人现场解读《温州市推进人工智能产业高质量发展的若干政策举措》，围绕人工智能产业布局、政策红利、应用场景、扶持体系等内容进行细致讲解，为科研成果落地、企业创新升级提供清晰政策指引。

在自由交流环节，女科学家代表立足前沿领域，分享最新科研成果、技术突破与应用方向；女企业家立足产业一线，提出企业技术需求、转型痛点与合作愿景。大家畅所欲言、深入交流、精准对接，打破科研与产业壁垒，在人工智能赋能传统产业、产学研协同创新、女性科创人才培育等方面形成多项共识。

温州市妇联供图

活动现场还举行战略合作签约仪式。世界青年科学家联合会与温州市女企业家协会携手搭建长期合作机制，将推动优质科创资源、高端智力成果精准落地温州、赋能企业发展，真正实现科研有方向、企业有支撑、产业有升级、人才有舞台。

下一步，温州市妇联将持续依托世界青年科学家峰会高端平台，深化科技创新巾帼行动，常态化开展科学家、企业家面对面交流对接活动，持续汇聚巾帼科创力量、激活巾帼创新动能，为温州培育新质生产力、推进数字经济创新发展、助力高质量发展贡献更多巾帼智慧和巾帼力量。

来 源：潮新闻

原标题： 女科学家与女企业家面对面，她们都聊些啥？

记者 叶小西

本文转自：温州新闻网 66wz.com