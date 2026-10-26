潮新闻 2026-10-26 08:32:09

10月25日晚，2026年全国游泳锦标赛（25米）进入第三个比赛日的决赛争夺，在备受瞩目的男子100米自由泳决赛中，浙江名将、该项目亚洲纪录保持者潘展乐上演逆转好戏，以46秒20的成绩强势摘金，同时直接锁定12月短池世锦赛参赛资格。

10月25日晚，2026年全国游泳锦标赛（25米）进入第三个比赛日的决赛争夺，在备受瞩目的男子100米自由泳决赛中，浙江名将、该项目亚洲纪录保持者潘展乐上演逆转好戏，以46秒20的成绩强势摘金，同时直接锁定12月短池世锦赛参赛资格。

潘展乐（中）夺得北京短池全锦赛男子100米自由泳冠军。主办方供图

冠军的悬念直到最后时刻才揭晓，潘展乐在比赛中受到了广东选手陈俊儿的强力冲击。半决赛中，陈俊儿就曾游出46秒40的不俗成绩，总排名位列榜首晋级决赛，领先潘展乐多达0.71秒。在经历前段时间三站世界杯洗礼之后，陈俊儿对比赛的感觉显然要比潘展乐和其他选手强上不少。

而从昨日的半决赛表现来看，亚运会后当下的潘展乐，状态仍处在休整期，能打开47秒就已算不俗，这和他八月份夏锦赛46秒24的发挥仍有明显差距。

决赛前半程，陈俊儿也延续了自己强劲势头，迅速建立领先优势。前50米转身处，潘展乐以22秒36的成绩暂时落后，对手陈俊儿在前半程展现出极强的冲击力。然而进入后半程，潘展乐的后程爆发力开始显现。第三个25米，他逐步缩小差距并追上陈俊儿；进入最后25米决战，潘展乐越游越快，完成决定性反超，最终以46秒20率先触壁。后程23秒84的分段成绩，充分展现了他国内无人能及的冲刺能力。

最终，陈俊儿以46秒75获得亚军，福建选手刘吴狄以47秒12收获铜牌。潘展乐和陈俊儿两人达到世锦赛A标。

“‘水立方’是我从小梦寐以求的地方，能在这里比赛、夺冠，感觉非常特别。”赛后夺冠的潘展乐感慨道，能够在这座传奇场馆夺冠意义非凡。

同时潘展乐也直言，对手非常强大，给他造成了不小的压力：“亚运会回来以后休息了一阵，我现在还在恢复当中，还没开始系统调整。”

作为巴黎奥运会男子100米自由泳金牌得主、长池男子100米自由泳世界纪录保持者，潘展乐在奥运后经历了一段调整期。上月进行的爱知·名古屋亚运会男子100米自由泳决赛中，潘展乐在前50米仅位列第三的情况下，最后15米凭借强悍的爆发力实现反超，最终以47秒61的成绩、0.04秒的微弱优势绝杀韩国选手金煐汎，成功卫冕。

本次全锦赛是潘展乐亚运会后的首次亮相，46秒20的成绩不仅捍卫了自己在国内短距离自由泳的霸主地位，也为接下来备战短池世锦赛积累了信心。

值得一提的是，2026年世界短池游泳锦标赛将于12月1日至6日在同一片场地——国家游泳中心（“水立方”）举行。本次全国锦标赛正是短池世锦赛的国内选拔赛，达到A标的选手将直接获得参赛资格。潘展乐46秒20的成绩轻松超越46秒89的A标线，顺利拿到世锦赛入场券。

来 源：潮新闻

原标题： 46秒20！短池全锦赛潘展乐逆转夺冠，锁定短池世锦赛参赛资格

记者 赵磊

本文转自：温州新闻网 66wz.com