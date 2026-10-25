中国新闻网 2026-10-25 11:14:14

10月24日，2026世界青年科学家峰会(简称“青科会”)在浙江温州开幕。来自60多个国家和地区的近800名海内外代表聚于瓯江之畔，围绕“AI时代的全球青年行动”展开对话。

10月24日，2026世界青年科学家峰会(简称“青科会”)在浙江温州开幕。来自60多个国家和地区的近800名海内外代表聚于瓯江之畔，围绕“AI时代的全球青年行动”展开对话。

对温州而言，这是第八次以东道主身份迎接这场盛会。

从2019年到2026年，青科会之于这座城市，早已超越了一年一度“客从远方来”的仪式感。

不过，对于观察者而言，或许还要关注：一场峰会能给一座城市留下什么？

如果把青科会比作一条管道，它输送的首先是“科技流量”。大批青年科技领军人才带着人工智能、生物医药、新材料等领域的前沿成果来到温州，在论坛上路演，在展区里碰撞。但流量本身并不自动转化为价值，真正决定峰会成色的，是科技落地之后变成了什么。

2026青科会现场。主办方供图

温州给出的答案是：把“技术流量”变成“产业留量”。

留量的第一层，是人与城市的深度绑定。温州大学碳中和技术创新研究院院长侴术雷，曾在海外从事钠离子电池研究十四年，科研成果受限于产业链而难以落地。首届青科会向他发出邀约，成为他事业的转折点。2021年，他携项目落地温州。海归博士高安明同样因青科会与温州结缘，五年间从零起步搭建起射频滤波器芯片的全产业链，填补了温州集成电路制造环节的空白。七年来，依托青科会牵线，温州全职引育顶尖人才31名，引进各类高层次人才1690余名。

留量的第二层，是平台对技术的持续承接。青科会散场之后，技术往哪里去？温州的选择是让“一港五谷”成为成果转化的实体容器。中国数安港、中国眼谷、中国基因药谷、国际云软件谷、中国新光谷、中国智能谷，六颗明珠镶嵌在环大罗山科创走廊上，分别锚定数据安全、眼健康、生物医药、激光光电、人工智能等赛道，把峰会带来的技术、项目和资本一一对接到温州雄厚的民营制造底座上。平台成为科技从论文走向制造产线的“转换器”。

留量的第三层，是青科会溢出效应向民营经济末梢的渗透，为温州传统产业转型“强筋健骨”。“通过峰会对接众多优质资源，为瑞安汽车零部件企业精准匹配专家，加快破解技术难题。”中国汽车工程学会瑞安协同创新中心主任张国祥称，中心推动216家瑞安企业与19家整车厂交流对接，协助瑞安企业取得订单超20亿元，同时建成汽车零部件 CAE仿真中心、智能机器人中心，推动“人工智能+制造”行动落地，为区域产业创新升级蹚新路。

在青科会配套展示交流活动现场，温州海螺集团旗下浙江星创环保集团固废资源化创新成果，成为颇具辨识度的绿色科创亮点。“这项从实验室走向规模化产线的绿色循环技术，源自温州老牌民企的二次科创征程。”星创环保集团总裁邵璋将峰会视为企业“借梯登高”的平台。他说，峰会现场中外嘉宾脚下的铺地石、道路两侧的路沿石，前身就是园区建设时挖出的渣土、淤泥。

当然，峰会赋能城市，从来不是单向的给予。温州为青科会提供的，是一个高度市场化、产业链完整的“试验场”。2019年首届青科会以来，117个创新平台、1244个前沿项目落地生根，高新技术企业增至4772家、增长2.6倍。这些数字说明，峰会与城市之间已经形成了一种双向塑造的关系：峰会重塑了温州的创新生态，温州也以自身的产业厚度反哺峰会。

今年，本届青科会进一步让青年科学家唱主角，45岁以下青年人才占参会人数的88%。同时，发布了世界青年科学家峰会合作期刊伙伴计划、2026世界青年科学家创新创业成长支持计划和“青年科学家先锋榜2035”榜单。

对温州而言，地方所期待的，是青年科学家不再只是参会者，而成为办会人、扎根者、产业合伙人，如此，青科会便成为城市创新肌理中持续搏动的一根血管。这或许才是一场峰会给予一座城市最大的馈赠。

来 源：中国新闻网

原标题： 2026青科会观察：看一场峰会如何赋能一座城

记者 胡丰盛

本文转自：温州新闻网 66wz.com