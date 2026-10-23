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台风“蔷琵”逐步靠近，应对指南请查收！

温州发布 2026-10-23 23:35:00
台风“蔷琵”逐步靠近，受其影响，23日夜里至25日，温州阴有大到暴雨，局地大暴雨。台风、暴雨来袭，这份应对指南请查收↓

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台风、暴雨来袭 

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原标题： 台风“蔷琵”逐步靠近，应对指南请查收！

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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