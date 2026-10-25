新华社 2026-10-25 09:34:20

在24日晚的全国游泳锦标赛（25米）男女4X50米混合泳接力决赛中，浙江队第一棒、31岁老将徐嘉余以22秒03超短池男子50米仰泳世界纪录。他还在稍早进行的男子100米仰泳比赛中以48秒77夺金，打破自己保持的亚洲纪录。

在24日晚的全国游泳锦标赛（25米）男女4X50米混合泳接力决赛中，浙江队第一棒、31岁老将徐嘉余以22秒03超短池男子50米仰泳世界纪录。他还在稍早进行的男子100米仰泳比赛中以48秒77夺金，打破自己保持的亚洲纪录。

10月24日，徐嘉余在比赛后庆祝。新华社记者 夏一方 摄

世界泳联今年更新了竞赛规则，明确所有接力赛中游第一棒的运动员，其成绩有资格被认定为个人世界纪录或世界青年纪录。本场比赛设有世界泳联国际级裁判，硬件条件达标。完成兴奋剂检测并执行申报审核流程后，该成绩便可被正式确认为世界纪录。

“我没想到能游这么快。”徐嘉余赛后透露，虽然亚洲纪录在计划内，但没想到能超世界纪录。“取得这样的成绩，就是在验证我们的方向是对的，我们也会继续努力。”

10月24日，徐嘉余（右）在比赛后向观众挥手致意。新华社记者 夏一方 摄

徐嘉余此前表示，目前正在根据自身情况，进行适合自己年龄阶段的“低频次、高效率”训练尝试。“不管是积极恢复，还是缩短训练时间，这都是我们未来的课题。或许这样也可以让更多老将愿意去尝试延长自己的运动寿命。”

徐嘉余的出色发挥也帮助浙江队最终摘得男女4X50米混合泳接力金牌。

10月24日，彭旭玮在比赛中。新华社记者 夏一方 摄

湖北队彭旭玮在女子100米仰泳决赛中以56秒11获得金牌。赛后她表示：“这次我吸取了此前比赛的教训，决赛中把注意力全部放在了自己身上。”

“因为这个比赛是短池世锦赛的选拔赛，自己比较重视，也希望能够拿到参赛名额。”面对年底的世锦赛，她表示要尽力突破自我、向世界级选手靠近。

河北队李冰洁在女子800米自由泳比赛中以8分12秒25夺得金牌，她赛后同样表达了对世锦赛的期待。“我觉得我在短池中适应得比较快，因为平时训练可能在小池里会有成百上千个转身。相比于长池，自己在短池中可能更有竞争力，所以在这次比赛之后要去好好总结、系统训练。”

10月24日，李冰洁在比赛前。新华社记者 夏一方 摄

江苏队名将张雨霏在女子50米蝶泳中以25秒12收获金牌。山东队徐放在男子50米蝶泳中以22秒55夺金。

来 源：新华社

原标题： 短池全锦赛：老将徐嘉余连破亚洲、世界纪录

记者 高萌、李春宇

本文转自：温州新闻网 66wz.com