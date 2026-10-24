温州5名救援志愿者驰援那曲巴青震区

温州日报 2026-10-24 09:03:47

西藏那曲巴青县7.0级地震发生后，民间救援力量迅速响应。昨日，记者从浙江省壹加壹公益基金会获悉，4名资深救援人员当日动身，将于今日下午在拉萨集结，随后租车前往那曲巴青地震灾区参与救援。

苍南壹加壹志愿者蔡锦球（左）和温怀景昨晚7：50从永强机场出发，驰援那曲巴青震区。 照片由受访者提供

温州网讯 西藏那曲巴青县7.0级地震发生后，民间救援力量迅速响应。昨日，记者从浙江省壹加壹公益基金会获悉，4名资深救援人员当日动身，将于今日下午在拉萨集结，随后租车前往那曲巴青地震灾区参与救援。

这4名救援人员分别从三地出发：基金会副理事长兼秘书长、苍南县壹加壹应急救援中心理事长张炳钩从杭州动身，苍南壹加壹救援队骨干蔡锦球、温怀景从温州苍南出发，懂藏语的志愿者旦增从日喀则定日县驱车赶赴拉萨。四人会合后将统一进震区。

据中国地震台网测定，10月22日22时33分，西藏那曲市巴青县发生7.0级地震，震源深度10公里，震中平均海拔约4800米，灾区大部分村落分布在海拔4600米以上。截至23日，地震已造成16人遇难、数十人受伤，339户房屋倒塌或受损。国家地震灾害应急响应已提升至三级，各方救援力量持续向震区集结。

“我们不直接冲进核心危险区，先到拉萨碰头，再遵从前方应急协调安排进那曲。”张炳钩介绍，此次进藏主要任务是协助当地救灾、调研受灾情况、发放物资。其中，旦增将重点解决进村入户沟通问题，避免与高原牧区群众因语言障碍而影响排摸和安置。去年西藏定日6.8级地震时，旦增就曾与张炳钩等壹加壹队员并肩救灾。这次巴青地震，他二话不说又主动加盟。

地震发生后，不少企业纷纷联系壹加壹公益基金会捐款捐物。目前，1000箱白象方便面已发车运往灾区；基金会正根据那曲、巴青一线反馈，继续统筹御寒被褥、医疗包、取暖炉等物资。

张炳钩长期从事应急救援和公益救灾，曾参与西藏定日、吉隆及甘肃积石山等地震灾区服务。蔡锦球是中共党员，温怀景是退役军人，两人同为苍南壹加壹救援队骨干，均有高原和跨省救灾的丰富经验。

记者了解到，巴青震区夜间气温逼近冰点，余震仍可能发生，4600米以上的高海拔更是让救援难度倍增。张炳钩表示，队伍已备好抗高反药品和防寒装备，将严格服从当地指挥，不占用主抢险通道，把力量放在物资精准发放、重点人群排摸、安置点服务、灾情调研反馈等方面。“作为民间队，我们要做专业救援的补位，而不是添乱。”

昨天晚上，苍南“壹加壹”又临时增派两位女队员郑艳如、周霞前往灾区，协助其他志愿者做物资接收登记、发放安排等后勤工作。至此，我市驰援巴青震区的志愿者达到5人。

来 源：温州日报

原标题： 我市5名救援志愿者驰援那曲巴青震区

记者 董吉妮

本文转自：温州新闻网 66wz.com