温州日报 2026-10-24 09:20:42

青年科创家站上舞台C位，科学家、企业家、创投家围坐一堂，共探未来产业的成长路径。昨天，2026世界青年科学家峰会平行论坛——青年科技型企业家圆桌论坛在温州举行。论坛聚焦人工智能、具身智能、量子信息、合成生物、新材料、新能源等前沿赛道，推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，让未来产业的创新种子在瓯越大地落地生根。

温州网讯 青年科创家站上舞台C位，科学家、企业家、创投家围坐一堂，共探未来产业的成长路径。昨天，2026世界青年科学家峰会平行论坛——青年科技型企业家圆桌论坛在温州举行。论坛聚焦人工智能、具身智能、量子信息、合成生物、新材料、新能源等前沿赛道，推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，让未来产业的创新种子在瓯越大地落地生根。

本场论坛由中国自动化学会、浙江省科技型企业家联合会主办。论坛上既有顶尖院士带来前沿科研洞察，也有新生代科技创业者分享一线实战感悟。主旨分享环节，中国科学院院士、浙江大学求是特聘教授、浙大温州研究院院长叶志镇结合温州产业现状指出，材料创新是产业升级的关键驱动力，要打通产学研通道，破解科研样品走向规模化量产的现实难题。欧洲科学院院士、浙江清华长三角研究院动力系统研究中心主任姜开春则带来鲜活的研发案例，分享30千瓦微型燃气轮机整机研发过程，以及正在推向市场的新型无人机、在研涡电动力系统，把硬核前沿科技讲得通俗易懂。

青年科技企业家是本场论坛当之无愧的“新星”。青年科技型企业家分享环节，来自具身智能、大模型应用、4D世界模型、商业航天、微纳医疗机器人等多条新兴赛道的创业者轮番登场，他们跳出实验室理论，畅谈技术落地的真实机遇与挑战。“机器应该工作，人类应该思考。”一知智能董事长、总经理陈哲乾道出AI时代的科创理念。他认为，AI更应该充当人类的创意放大器，把人从重复性劳动中解放出来。

本次论坛搭建起多领域对话的桥梁，不少参会嘉宾表示，青科会打破不同群体间的信息壁垒，且温州完备的制造业产业基础，恰好为前沿新技术提供了绝佳的试验场与迭代沃土。这场思想盛会，正推动前沿科创与本土产业双向赋能。朝气蓬勃的青年科创力量，更将助力温州抢滩未来产业发展新赛道。

来 源：温州日报

原标题： 抢滩未来产业新赛道 青年科技型企业家圆桌论坛举行

记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com