温州日报 2026-10-24 09:22:56

10月23日，2026世界青年科学家峰会平行论坛脑机智能论坛在瓯海区举行。现场发布全球首个脑机接口参考架构国际标准等智能成果，揭晓本年度“中国脑机智能科学新星”成长支持计划评选结果——奖项从首届的两个领域6位“科学新星”到如今的四个领域10位，彰显我国在该交叉学科领域的蓬勃创新力。

温州网讯 昨天，2026世界青年科学家峰会平行论坛脑机智能论坛在瓯海区举行。现场发布全球首个脑机接口参考架构国际标准等智能成果，揭晓本年度“中国脑机智能科学新星”成长支持计划评选结果——奖项从首届的两个领域6位“科学新星”到如今的四个领域10位，彰显我国在该交叉学科领域的蓬勃创新力。

“去年首届论坛，大家探讨的核心还是脑机接口技术是否可行、能不能落地；时隔一年，议题已经变成如何用好新技术、实现稳定落地。”加拿大健康科学院院士、瓯江实验室主任宋伟宏在开幕致辞中这样概括这场“一年之变”。

据悉，“中国脑机智能科学新星”成长支持计划是由世界青年科学家联合会及浙江大学脑机智能全国重点实验室共同组织发起的活动，旨在发掘和表彰在脑机接口、类脑计算、脑认知等前沿交叉领域取得有影响力成果的优秀青年人才，推动脑机智能领域的学术交流与产业创新。

本届活动在首届基础上，进一步拓宽了发掘视野，覆盖脑认知基础、脑机接口、类脑智能、产业创新四大方向，旨在发掘和链接更多处于不同创新环节的青年学者。颁奖环节，浙江大学吕典、北京大学张洳源等10位“科学新星”依次登台领奖。

浙江大学求是特聘教授、脑机智能全国重点实验室主任潘纲在介绍该计划时表示，青年科技工作者是最富活力、最具创造性的开拓者，“我们希望通过这个计划，让更多冉冉升起的科学新星被看见、被支持。”

成果发布环节同样“硬核”， 集中展示了从技术标准、临床转化到前沿应用的若干代表性成果。在前沿应用方面，现场展示了脑控机械狗、脑控机械臂、脑控轮椅以及“意念”数据标注等创新成果，生动呈现了脑机接口与具身智能融合发展的广阔前景。此外，类脑计算与神经可塑性基础模型等前沿科研成果也同台发布，全面展现了脑机智能领域的蓬勃创新生态。

来 源：温州日报

原标题： 瓯江之畔迎“最强大脑” 脑机智能论坛举行

记者 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com