温州日报 2026-10-24 09:52:27

从实验室里的“好想法”，到企业车间里“能用、好用、敢用”的新产品，中间往往横亘着一道难以逾越的“死亡之谷”。近日，我市首个高端泵阀与智能制造/运维概念验证中心建成投入试运营，致力于打通科研成果走向产业化的“最初一公里”。

温州网讯 从实验室里的“好想法”，到企业车间里“能用、好用、敢用”的新产品，中间往往横亘着一道难以逾越的“死亡之谷”。近日，我市首个高端泵阀与智能制造/运维概念验证中心建成投入试运营，致力于打通科研成果走向产业化的“最初一公里”。

走进位于永嘉瓯北的兰州理工大学温州泵阀工程研究院，新建成的该概念验证中心内，设备正有条不紊地运转。“过去靠人工计算，测试一台泵往往需要一天；现在有了这套液下泵性能试验系统，只要更换叶轮和蜗壳，半小时内就能出结果。”现场工作人员杨晨向记者展示了设备带来的效率提升。

为何要建运维概念验证中心？作为温州市首批引进的大院名校载体，兰理工温州泵阀工程研究院自2006年成立以来，深耕泵阀领域。随着制造业向高端化转型，企业面临的痛点愈发明显。“比如航空泵、核泵等高端装备，在自主研发初期到底行不行？必须要有一个系统性的验证过程。”研究院副院长权辉介绍，过去，温州泵阀领域缺乏完整的验证平台。

概念验证中心负责看技术“行不行”，已建成5年的中试平台则负责看产品“稳不稳”，打通成果转化“最后一公里”，推动创新成果从实验室走向生产线。两者协同布局在同一实验室，构建起从“技术研发—概念验证—中试验证—产业化应用”的全链条服务体系。

为强化概念验证与中试验证的协同衔接，研究院配置了高温高压阀门试验系统、液下泵性能试验系统及PIV粒子图像测速系统等先进试验设备，为泵阀关键技术验证、产品性能评价和后续工程化应用提供支撑。

凭借先进的技术和试验条件，平台不仅服务温州本地企业，也吸引了外地企业前来交流对接。采访中，记者遇到了来自四川攀枝花一家机械制造企业的工程师庞博文，他仔细考察新平台、新技术，“这次来学到了很多，特别是这些流场可视化和材料表面处理技术，对我们企业未来的产品升级帮助太大了。”双方已达成初步合作意向。

依托科技创新平台和技术研发成果，一批科研成果加速转化应用。截至目前，该院中试平台累计实施项目199项，其中已完成185项，推动50项成果落地转化。“概念验证中心投用后，将进一步提高科技成果转化效率，加快推动更多泵阀领域创新成果从实验室走向产业化应用。”权辉对此充满期待。

来 源：温州日报

原标题： 跨越“死亡之谷”！温州首个高端泵阀运维概念验证中心试运营

记者 金朝丹 记者 郑涵 陈雨轩

本文转自：温州新闻网 66wz.com