温州日报 2026-10-25 08:47:00

24日下午，2026世界青年科学家峰会女科学家论坛举行。来自国内外的女科学家、专家学者齐聚瓯江畔，围绕AI时代女性科技人才的成长与协作，分享前沿科研成果，探讨创新发展路径。

温州网讯 昨天下午，2026世界青年科学家峰会女科学家论坛举行。来自国内外的女科学家、专家学者齐聚瓯江畔，围绕AI时代女性科技人才的成长与协作，分享前沿科研成果，探讨创新发展路径。市政协主席施艾珠出席论坛并致辞。

从前沿科研到未来生活，论坛汇聚多领域智慧。学术交流环节，中国科学院理化技术研究所副所长高波、中国科学院工程热物理研究所研究员杜娟、IEEE第8区女性工程师主席Wafa Ben Hmida、上海交通大学特聘教授陈彩莲等嘉宾，围绕各自研究领域分享前沿科研成果与创新实践。

随后举行的圆桌论坛聚焦“科技守护生命与人文跨界”“智能科技与未来生活”等议题。来自人工智能、先进显示与感知、免疫化学、电气工程等领域的专家学者结合科研实践，探讨技术创新、跨学科融合与全球协作。

论坛期间，由北京女科技工作者协会、中国图像图形学会、中国科学院理化技术研究所、北京邮电大学、IEEE女工程师协会（WIE）、浙江大学温州研究院、温州市世青科技传播研究院等共同发起的“扶摇计划”正式发布。该计划将通过“扶摇营”开展项目孵化与打磨，依托“扶摇会”组织路演、对接资源，推动青年科学家的科研成果与产业、资本等资源衔接，助力科技成果转化。

今天上午，活动还将走访温州数字化重点企业，围绕技术瓶颈和产业升级需求开展交流，推动科技创新与产业发展深度融合。

来 源：温州日报

原标题： 2026世界青年科学家峰会女科学家论坛举行

AI时代，聆听“她声音”

记者 庄越

本文转自：温州新闻网 66wz.com