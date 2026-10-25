鹿城发布 2026-10-25 09:34:21

10月23日，鹿城区大南街道社区卫生服务中心新院正式揭牌启用。新院位于大南街道文澜府邸4号楼，占地7400平方米，设有全科诊室、中医馆、健康管理科、妇科、免疫规划科、口腔科、检验科等科室，打造集健康管理、疾病诊疗、预防保健、康复照护于一体的现代化健康服务空间，服务范围覆盖大南街道7个社区、8万余居民，将以“筛、防、管、治、康”一站式健康服务筑牢守护辖区居民健康的“第一道防线”。

新院有何特色亮点？小编带您一看究竟。

亮点一

“生命八要素”布局体卫融合守护全生命周期

作为鹿城首个实现卫体融合一体化发展的社区卫生服务中心，新院打破传统基层医疗空间布局，将健康管理、运动干预、营养支持融入居民日常就医场景，推动服务模式从“以治病为中心”向“以健康为中心”转变。

空间布局上，一楼以饮食、身体活动等健康行为为核心，二楼以体重正常、胆固醇、血糖、血压正常等健康因素为标准，推动健康管理、运动干预、营养支持与日常就医场景深度融合。

一楼打造鹿城首个"好社区"运动健康中心。作为全省“好社区”运动健康中心试点项目，该中心围绕“身体活动”这一健康行为，针对不同年龄段人群精准设置运动场景：面向3—6岁儿童的儿童运动中心，内设秋千、障碍路径行走、攀岩等感统训练项目，通过刺激听觉、视觉、触觉、前庭觉等多种感觉系统，帮助儿童大脑更好地整合和处理感觉信息；面向中青年的运动中心则分设有氧训练区和力量训练区，引入跑步机、动感单车、杠铃、腿举机等专业器材，让科学运动成为健康干预的重要一环。

围绕“饮食”板块，一楼设置社区营养中心，与基层“出院患者健康指导中心”一体运行。由全科医生牵头多学科团队综合评估，进行用药、营养、护理、康复一体化管理，为居民提供营养筛查评估、个体化方案、营养食品规范配制配送等服务，以生活方式干预引导居民从“以治病为中心”转向“以健康为中心”。新院还创新引入“尋·健康小站”食养配套，以养生茶咖为核心概念，产品涵盖药食同源养生茶、传统纯茶及特色健康轻食。

二楼围绕体重、胆固醇、血糖、血压等健康因素，联合打造慢病一体化门诊。该门诊依托鹿城区慢病诊疗路径管理系统，构建"筛、防、管、治、康"全周期健康管理体系，实现"诊前识别—诊中监测—诊后随访"闭环管理，高血压、糖尿病等慢性病从筛查、预防到管理、治疗、康复"一站式"完成，让患者在家门口就能获得连续、规范的健康服务。

在硬件设备上，二楼同步增配眼底照相机、糖尿病足筛查设备、智慧健康站健康检测一体机等，分别用于眼底病变、糖尿病足等并发症筛查以及血压、血糖等指标自助检测，推动慢病筛查从“问诊”延伸到“检测”。

在诊疗流程上，二楼保留全科门诊，承担老人儿童等基础诊疗和机会性筛查；在诊前服务区，患者可在专业医护人员指导下，通过智慧健康站健康检测一体机对体重、血糖、血压等健康因素进行初步检查；健康管理中心则聚焦体重管理，打造多学科医师坐诊、营养师定制方案、健康管理师随访跟进的全链条，从源头降低慢性病风险。

亮点二

一站式基层康复中心推动康复评估、训练、照护与管理贯通

四楼、五楼将打造一站式基层康复中心，推动康复评估、训练、照护与管理贯通衔接，预计今年底全面向群众开放。

四楼康复科细分OT作业区与PT作业区。其中，OT作业区聚焦精细动作训练，设置开关闭合、螺丝旋动等练习项目，帮助患者在日常生活动作中重建手部功能与协调能力；PT作业区聚焦运动功能恢复，配置牵引床、牵引椅及主被动康复设备，为不同阶段患者提供针对性训练支撑。

五楼综合病区设置单人间、双人间、三人间，届时50张床位将投入使用，满足不同患者住院康复需求。正式开放后，该板块将依托专业康复团队与现代化康复设备，聚焦术后康复、颈肩腰腿痛、老年功能障碍等重点需求，量身定制个性化康复训练方案，让康复训练从机构延伸到社区、从床边衔接到家门口，以专业与温度助力患者早日重拾健康、回归正常生活。

此外，病区全方位推进适老化与无障碍改造：门宽、开关高度及洗手台高度均按适老和无障碍需求优化，乘坐轮椅的患者也可无障碍进出；专门配置医用电梯，兼顾床位转运所需空间，为患者转运和日常诊疗提供便利。

Tips：新院限时免费开放微公交

来 源：鹿城发布

原标题： 新院开诊！鹿城首个卫体融合社区卫生服务中心正式亮相

作者 章温曦

本文转自：温州新闻网 66wz.com