温州日报 2026-10-25 08:55:44

AI生成的作品被搬运抄袭怎么办？创作成果如何确权?国产AI内容又怎样走向全球市场？24日下午，2026世界青年科学家峰会·万有引力π主会场系列活动——AI赋能数字文化产业发展论坛在温州园博园中国馆举行，这些一线创作者最关心的问题都被摆上桌面。

AI赋能数字文化产业发展论坛在温州园博园中国馆举行。 主办方供图

温州网讯 AI生成的作品被搬运抄袭怎么办？创作成果如何确权?国产AI内容又怎样走向全球市场？昨天下午，2026世界青年科学家峰会·万有引力π主会场系列活动——AI赋能数字文化产业发展论坛在温州园博园中国馆举行，这些一线创作者最关心的问题都被摆上桌面。

论坛由温州理工学院、温州市人力资源和社会保障局、温州市人工智能学院、阜博集团等联合主办，围绕AI创作、版权保护、IP孵化、产业合规与文化出海展开交流。

围绕AI内容出海，阜博集团现场联合故事接龙StoryStorm、离谱社、AINext、AI春晚、夏山AI音乐村、OPCxCity、温度新闻等AI社群和内容平台，完成AI内容创作与出海生态合作签约，各方依托各自社群与内容网络链接全球渠道，协同推进SeeBay平台落地和创作资源集聚。

针对“被抄袭、难确权”的痛点，阜博集团推出的一站式“AI内容创作+ IP资产化全球变现”平台SeeBay现场给出解法。平台面向AI创作者、小微超创团队和数字文化企业，提供从创作生产、内容确权、监测追踪、全球发行到交易变现的全链路服务。阜博集团解决方案总监沈盼盼介绍，“依托阜博集团的全球版权管理网络，能在12至24小时内快速推动侵权内容下架，或通过海外平台机制帮创作者进行版权主张与商业化认领”。

线下孵化空间方面，爱来坞AI梦工厂共建计划同步签署，合作方为温州高温青年联合会、浙江思珀集团、温州理工学院（温州市人工智能学院）、温州市新生代企业家联谊会。爱来坞即浙南AI内容创作与传播基地（AIWood），取意“AI时代的好莱坞”，由龙湾重点打造，计划依托其平台打造集创作、孵化、展示于一体的AI创作生态空间。人才支撑方面，温州理工学院与温州市人力资源和社会保障局签署协议，共建温州市人工智能学院，探索校地融合、产教协同，为温州AI产业培养复合型青年人才。

此外，现场为创见SeeBay宣传片大赛获奖者颁奖，并启动《奶龙：萌想无限》AI-IP创作挑战赛。赛事依托阜博集团旗下SeeBay平台，联合第七印象文化传媒、火山引擎共同推出，11月2日正式开启，设置超10万元奖金池，面向全球AI创作者开放官方IP素材。

现场还发布2027年AI春晚筹备计划并上线www.aichunwan.com。据悉，2026年AI春晚由央视网与龙湾区政府联合出品，团队扎根龙湾，依托AI春晚IP赋能本地AI创作者与OPC创业群体。

当天，蚂蚁数科、VAST、浙江大学传媒与国际文化学院等机构代表，还分别围绕AIGC版权资产保护、AI3D基础模型、AIGC传媒教学实践作分享交流。圆桌对话中，一线AI导演和机构代表围绕AI内容产业合规化发展展开交流。

来 源：温州日报

原标题： 聚焦AI影视创作与全球化出海 这场论坛为数字文化产业“探路”

记者 陈圆圆

本文转自：温州新闻网 66wz.com