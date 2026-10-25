人民网 2026-10-25 11:13:34

具身智能领域青年科学家平均年龄34岁，近七成有跨国家和地区流动经历……10月24日上午，2026世界青年科学家峰会（简称“青科会”）在温州举行。会上，世界青年科学家联合会副理事长兼秘书长高春波现场发布《具身智能领域青年科学家分布与流动报告》（简称《报告》），把“青年科学家在哪里、往哪里流动、在做什么”摆上了台面。

具身智能领域青年科学家平均年龄34岁，近七成有跨国家和地区流动经历……10月24日上午，2026世界青年科学家峰会（简称“青科会”）在温州举行。会上，世界青年科学家联合会副理事长兼秘书长高春波现场发布《具身智能领域青年科学家分布与流动报告》（简称《报告》），把“青年科学家在哪里、往哪里流动、在做什么”摆上了台面。

本届青科会以“汇聚天下英才、共创美好未来”为主题，吸引60多个国家和地区的近800名青年科学家、企业家、创投家代表齐聚瓯江畔。与会代表围绕“AI时代的全球青年行动——构建可持续发展未来”年度议题展开深入交流，为应对全球性挑战凝聚青年智慧、汇聚合作力量。

会上集中发布多项成果，覆盖研究交流、成果转化、激励支持等环节，助力青年科学家成长。

大会现场。人民网记者 张丽玮摄

研究、关注青年科学家群体流动和分布动态，是青科会着力打造的智库品牌。去年，青科会推出《全球人工智能领域青年科学家分布与流动研究》。今年，具身智能已成为人工智能打通虚拟数字世界与真实物理世界的关键路径，在不远的将来可能深刻改变人类生产生活方式。

《报告》选取具身智能领域1836人作为研究样本。从机构分布看，学术机构占比超过六成，企业次之，人数较多的前十个机构主要来自中国和美国。从人才流动看，在本科、最高学历、首份工作、当前工作四个阶段中，近七成青年科学家有跨国家和地区流动经历。《报告》还显示，具身智能青年科学家呈现较强的产学研跨界能力，约六成有产业经历。

《报告》回答“人在哪里、往哪里流动”，合作期刊伙伴计划则回应“成果如何被看见”。学术期刊是开展学术交流的重要平台，今年青科会推出合作期刊伙伴计划，首批已有来自国内外11家出版主体的56种权威学术期刊加入，为全球青年科学家搭建更广阔的学术舞台。

学术交流之外，从实验室走向产业还需要资金和赛道。现场发布了2026世界青年科学家创新创业成长支持计划。相较去年，今年的支持计划扩容升级：星火计划新增盘毂动力、华峰集团、伯特利科技、一鸣股份、华友新材料5家头部企业，并新设规模5亿元的星火天使基金。此外，2027世界青年科学家创新创业大赛宣布启动，为量子科技、具身智能等前沿赛道的青年创新创业项目搭建展示交流、资源对接和成果转化平台，推动更多实验室成果加速走向产业一线。

现场，2026世界青年科学家创新创业成长支持计划正式启动。主办方供图

支持计划面向创业转化，先锋榜则把目光投向更前沿的基础研究。去年峰会上启动了“青年科学家先锋榜2035”推选。一年来，依托全球学术数据，经多轮专家评审，首批榜单正式产生——聚焦量子材料与量子信息，共20位青年先锋入选。这些青年先锋在材料、计算、算法、测量和网络五条战线上各展所长。

如何引导青年科学家把科研方向与人类社会的共同需求对接，也是本届青科会关注的重点。青年科学家富有创造力，勇于探索，是推动科技进步的重要力量。为支持更多优秀青年科技人才，鼓励他们面向人类社会的共同需求，用科学的力量推动可持续发展，世界青年科学家联合会、温州世界青年科学家成长基金会联合发起可持续发展青年科学家奖。今年来自全球31个国家和地区的347位青年科学家申报参评，经评审委员会评审，四位青年科学家获此殊荣。

作为本届奖项评审委员会主席，中国科学院院士白春礼表示：“通过本届评审，我们欣喜地看到，越来越多的青年科学家正在将科学探索与社会需求紧密结合，把个人的科研追求与人类社会的发展需要结合起来，以更多高水平创新成果为推动可持续发展、增进人类福祉作出贡献。”

从一份报告到一项计划，从5亿元基金到一张先锋榜单，再到4位获奖者站上舞台，本届青科会没有停留在“青年应该行动”的倡议上，而是把数据、平台、资金、荣誉摆到了同一个现场。

来 源：人民网

原标题： 助力青年科学家成长 青科会亮出“组合拳”

记者 张丽玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com