温州晚报 2026-10-25 10:11:39

10月23日，2026世界青年科学家峰会中外青年科学家座谈会在温州举行。来自发展中国家科学院（TWAS）、一带一路地理信息学会等国际科技组织的青年科技人才，与中国博士生、工程师等共40余人，围绕人工智能时代青年科学家的机遇、挑战与困惑，分享经历、交流思考、寻求合作。

温州网讯 八张大小不一的圆桌，中外青年科学家穿插而坐。

10月23日，2026世界青年科学家峰会中外青年科学家座谈会在温州举行。来自发展中国家科学院（TWAS）、一带一路地理信息学会等国际科技组织的青年科技人才，与中国博士生、工程师等共40余人，围绕人工智能时代青年科学家的机遇、挑战与困惑，分享经历、交流思考、寻求合作。

圆桌不大，话题却不小。从电力、算力到实验平台，从论文写作到期刊投稿，大家把各自的问题带到桌上，也在谈论中，寻找可以一起解题的人。

把各自的难题，带到同一张桌上

一场围绕人工智能展开的座谈，最先被谈起的却是电。

来自一带一路地理信息学会、尼日利亚北方测量师论坛驻“世界地信之家”的代表阿梅·格洛丽，在中国生活了两年。中国的电力供应让她感到“神奇”。这份感受背后，是其所在国家电力资源稀缺的现实。电力设施不足、算力短缺、产能薄弱，都是当地科研人员在AI时代需要跨越的门槛。

发展中国家科学院代表、孟加拉国工程技术大学适用技术研究所教授塔萨纳姆，带来的则是另一种现实：国家有发展雄心，科研资源却相对有限。女性青年科学家不仅要突破研究本身的难题，还可能面临性别障碍，工作与生活难以平衡等问题。

北京大学博士生、中国科学院力学所助理研究员管明阳，分享的则是青年科研人员普遍遇到的“难题”：课题找不到适配的实验平台，有时彼此拥有相近的科学目标，却缺少稳定的合作机制。

因此，他格外看重这样的交流机会，“青科会平台为我们提供很好的机遇，可以结识不同领域、不同研究方向的科研工作者，了解多样化的合作模式，拓宽研究思路。”他说。

在彼此的讲述中，有收获有新认识

分享之外，管明阳也在别人的讲述中，收获“意外”。

一位期刊出版编辑的发言，让他印象深刻。对方从出版与编辑的视角，介绍人工智能给科研带来的影响：AI已大量运用于该期刊的审稿环节，甚至在送达审稿人之前，AI已经对论文完成多轮核查。“这点让人意外。”管明阳说。

座谈会间隙，记者注意到，来自斯里兰卡莫拉图瓦大学信息技术学院计算数学系的高级讲师塔拉加拉，几乎在每位嘉宾发言时都会认真做笔记。

“今天收获特别大，嘉宾们分享的做科研的好奇心、科研诚信、协作精神，以及如何开展可信、互联互通的研究，都是我希望继续深入思考的内容。”塔拉加拉说，“我也会把这些理念带回我的学校，进行传播分享。”

让一次相聚，有持续交流的下文

寻求合作，是交流环节的“高频词”。来自马来西亚、斯里兰卡、德国等不同国家的青年科技人才先后起身发言，介绍自己的研究方向，表达寻找合作伙伴的意愿。会后，交流仍在继续，大家互相交换联系方式，把会场上初步建立的联系留了下来。

座谈会结束了，交流还没有结束。有人留下了联系方式，有人准备回去继续查阅笔记。而下一次交流，或许就从一句“这个问题，我们能不能一起研究”开始。

来 源：温州晚报

原标题： 八张圆桌，摊开难题谈合作

记者 薛样洋

本文转自：温州新闻网 66wz.com