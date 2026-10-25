屋后山坡有人盯 永嘉对地质灾害风险防范区逐点“过筛”
10月24日上午，永嘉县岩头镇西岸村一处边坡滑坡风险防范区前，村干部们正仰头查看坡面、俯身细看裂缝，随后又转身敲开村民家门：“要多留意屋后山体，看看有没有石头掉下来或者黄泥往下淌。万一需要转移，也请配合我们。”敲门声、叮嘱声、脚步声，在风雨到来前先响了起来。
随着台风“蔷琵”逼近，岩头镇组织党员干部和群防群测员深入一线，对地质灾害风险防范区逐点“过筛”、逐户提醒，把防御工作做在前面。
村干部们走村入户。 葛璞瑞 摄
在西岸村这处风险防范区，巡查人员绕到坡前，仔细查看坡面有没有裂缝、岩体是否松动变形，认真辨认崩滑迹象和承载体变化，不放过任何一个细节。“屋后地质情况是我们巡查重点关注的地方。”岩头镇西岸村党总支副书记金晓武介绍，平时定期巡查，遇到台风天或者强降雨就加密频次，党员志愿者和巡查员一起盯点位。
随后，记者来到岩头镇下日川村上塘屋路1号屋后边坡滑坡风险防范区。这里目前住有1户9人，山体就在房屋斜后方。现场，群防群测员一边巡视山体，一边认真记录，做好风险研判和管控、人员避险转移准备。据介绍，全村共有3处地质灾害风险防范区，均已建立动态监测体系。
目前，永嘉各地紧盯山洪易发区、地质灾害隐患点、低洼易涝区、地下空间等薄弱环节，提前落实防控措施，对排查发现的隐患建立“隐患、责任、整改”清单，实行闭环管理，做到巡查不留死角、防控不留盲区，切实守牢人民群众生命财产安全。
来 源：浙江日报
记者 谢甜泉 作者 郑璐璐 葛璞瑞
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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