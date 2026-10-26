借青科会搭建引才平台 温州专场招聘会揽海内外硕博人才

温州都市报 2026-10-26 08:40:49

10月23日，“智汇瓯越·青科笃行”2026招才引智推介会暨温州市海内外人才招聘会在世界温州人家园举办。活动依托青科会品牌影响力，面向海内外硕博人才及各类求职者发出“来温州·创未来”的诚挚邀约。当天，共有400余人次入场求职，现场收到简历280份，66人达成初步就业意向。

温州网讯 10月23日，“智汇瓯越·青科笃行”2026招才引智推介会暨温州市海内外人才招聘会在世界温州人家园举办。活动依托青科会品牌影响力，面向海内外硕博人才及各类求职者发出“来温州·创未来”的诚挚邀约。当天，共有400余人次入场求职，现场收到简历280份，66人达成初步就业意向。

此次招聘会精选了30余家高校、医院、科研院所、上市及高新技术企业，紧扣温州“5+5+N”产业与“一港五谷”大孵化器集群人才需求，推出近200个优质岗位，覆盖数字经济、智能装备、新能源新材料、生命健康等核心新兴产业，同时兼顾理工科、医科、文科等不同专业背景求职者，推动产业需求与人才能力精准匹配。岗位平均月薪2万元，其中温州肯恩大学教授岗位月薪最高达10万元。

活动现场，应届博士生朱同学向多个用人单位详细了解科研、教学等岗位的招聘条件和薪酬待遇，“提前了解，有助于未来工作规划”。同为应届博士生的王同学，则比较关注自身研究成果的转化落地，他表示，“不少用人单位不仅提供高薪岗位、住房补贴等，关键还有科研经费支持，如果有合适的项目会考虑在温州发展。”

此次招聘会，温医大计划招聘临床医学、药学等领域的人才。对于现场招聘情况，该校人事处工作人员张老师表示满意，“有意向的人才比较多，根据提交的简历来看都比较优秀，很多求职者都来自国内顶尖院校。”

除现场招聘外，活动还同步开设政策咨询、公益HR服务专区，提供政策解读、简历诊断、面试指导、职业规划等一站式服务，构建全链条人才服务体系。市人社局相关工作人员表示，温州将以青科会为纽带，持续优化政策与服务，诚邀全球青年人才来温创新创业，为“百万人才聚温州”蓄势赋能。

本次活动由世界青年科学家联合会、温州市人力资源和社会保障局主办，温州市人才发展服务中心承办。

来 源：温州都市报

原标题： 借青科会搭建引才平台

最高月薪10万！温州专场招聘会揽海内外硕博人才

记者 陈恩欣 通讯员 吴家骥

本文转自：温州新闻网 66wz.com