温州晚报 2026-10-26 08:32:00

10月24日～25日，2026世界青年科学家峰会大健康论坛“科技点亮康复之光”系列活动在温州举行，浙江省首个集康复“产学研用”于一体的特色孵化平台——“康复谷”正式亮相。

温州网讯 10月24日-25日，2026世界青年科学家峰会大健康论坛“科技点亮康复之光”系列活动在温州举行，浙江省首个集康复“产学研用”于一体的特色孵化平台——“康复谷”正式亮相。平台瞄准当前康复领域医工融合不足、产学研衔接不畅的现实堵点，打通“科研—临床—产业—应用”全链条，让实验室里的康复科研成果转化为残疾人看得见、用得上的日常服务，为残疾人事业高质量发展探索可落地的温州实践。

康复是广大残疾人最迫切的现实需求，近年来脑机接口、智能康复装备等技术快速迭代，科技助残已经成为推动残疾人事业升级的重要抓手。但在实际落地过程中，科研、临床、产业相互脱节的问题长期存在：不少高校团队产出的康复创新成果大多停留在论文、试验样机阶段，缺少临床测试、批量量产的转化通道；一线康复机构掌握大量残疾人的真实诉求，却很难把实际需求精准反馈到研发端；科创企业想要打磨适配市场的康复产品，又常常找不到稳定、真实的应用测试场景。一边是残疾人对优质、便捷康复服务的强烈期盼，一边是创新资源分散、成果转化不畅的现实，两者之间的鸿沟一直没有得到系统性破解。

在此背景下，由温州市残疾人联合会联合温州医科大学共同建设的“康复谷”正式落地。该平台是省残联、省财政厅批复实施的残疾人服务能力提升工程财政专项激励项目，确立“康复科技创新共同体、康复产业发展协作体、康复人才支持联合体”三大定位，承担康复学科提质、康复医院发展、康复人才集聚、康复产业链接、康复教育推广五大功能，重点构建起“学科研究—人才培育—成果转化—产业孵化—场景应用”的全链条闭环生态，精准弥合科研创新和民生实际需求之间的差距。

不同于单一的物理办公空间，“康复谷”跳出传统产业园的局限，向外联动形成了覆盖多场景的广阔生态圈层。平台首先整合温州科技助残孵化园、市康复医院、市残疾人康复指导中心三大实体阵地，其中市康复医院、市残疾人康复指导中心作为配套临床服务载体，专门为平台提供真实的临床应用场景，支撑康复科研成果完成现实验证。在此基础上，平台进一步向外拓展联动温州医科大学康复医学院、万洋科技城康复产业园、温泉康复区，还衔接全市74家残疾儿童定点康复机构，搭建起内外互通的科技助残发展生态。

整个平台的核心载体温州科技助残孵化园，按照“创新、体验、实用、融合”的思路规划建设，划分企业集群与培育、产品研发与展示、项目研究与服务三大功能板块，配套建设企业众创空间、商务洽谈区、辅具适配中心、残健融合咖啡实训基地以及产品评测体验中心。其中,沉浸式成果展示区域设置六大主题展区，涵盖“智愈未来”康复机器人、“点亮星途”孤独症康复等板块，脑机接口康复手套、助行外骨骼、各类数字化康复教具在这里集中亮相。残疾人可以现场上手体验各类新产品，直接说出使用过程中的问题与感受，倒逼研发方向从实验室构想转向真实用户需求。目前园区还引入康复机器人研究院、孤独症康复研究院、康复医疗研究院，联动多家康复相关行业协会，给临床医生、科研人员、创业企业、残疾人代表搭建常态化沟通渠道，围绕实际康复难题开展联合攻关。

目前，温州已摸排对接本地及外地康复科创主体，9家本土康复科技企业、8家市外企业完成前期对接，已有5家企业明确表达入驻意向。康复谷同步建立“对接—落地—孵化—应用”完整服务链条，为入驻企业开放专属临床测试场景，配套做好政策对接、成果路演等保障工作。10月25日下午的专题会议上，与会嘉宾共同为康复谷揭牌，现场同步完成万洋康复科技产业园战略合作签约和康复谷共建企业签约，20家康复科技企业分批次完成共建签约，一批康复科创市场主体正式落户，推动仍处于试验阶段的康复产品加速走向残疾人群体。

作为2026世界青年科学家峰会大健康板块的重要民生成果，“康复谷”把高校科研、临床资源、市场产业多方力量整合到一起，着力打通康复科技服务残疾人的“最后一公里”。下一步,温州将持续打磨完善平台全链条生态，总结输出可复制推广的科技助残“温州方案”，让更多残疾人实实在在享受到科技发展带来的红利。

来 源：温州晚报

原标题： 浙江首个康复“产学研用”一体化平台“康复谷”在温州揭牌

记者 陈培培

本文转自：温州新闻网 66wz.com